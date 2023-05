Cristina Scuccia umiliata: “Che cattivo gusto”, incredibile da chi arriva la durissima critica

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex suora Cristina Scuccia, oggi una delle naufraghe dell’Isola dei famosi continua ad essere al centro del gossip. E’ davvero fidanzata con una donna a Madrid?

Cristina Scuccia, conosciuta meglio come ex Suor Cristina è attualmente una naufraga di questa edizione 2023 dell’Isola dei famosi. Sin da quando è stato fatto il suo nome come possibile naufraga dell’Isola dei famosi, Cristina è stata sotto i riflettori ed anche al centro delle critiche e delle polemiche. Da qualche giorno, inoltre, non si fa altro che parlare del suo orientamento sessuale e molti sostengono che la Scuccia sia fidanzata. Ma come stanno le cose? Proprio in queste ore è emersa una verità piuttosto sconvolgente.

Isola dei famosi, Cristina Scuccia fidanzata a Madrid con una donna?

Cristina Scuccia, ex suora che abbiamo avuto modo di conoscere diversi anni fa quando ha preso parte al famoso talent X Factor, adesso è una naufraga dell’Isola dei famosi. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi si è iniziato a chiacchierare sulla vita privata dell’ex suora ed è emersa una verità che ha dell’incredibile. Proprio nel corso della puntata dell’Isola andata in onda ieri, martedì 2 maggio, la conduttrice Ilary Blasi ha voluto parlare con Cristina, facendole qualche domanda anche sul suo privato. Cristina però non ha voluto rispondere in modo palese alle domande poste da Ilary e dai suoi opinionisti.

Alcune persone dell’ex parrocchia di Cristina rilasciano un’intervista a Diva e Donna

Ad ogni modo, proprio in questi giorni stanno circolando dei rumors relativi alla sua vita privata ed al suo orientamento sessuale. Vi è vociferato che Cristina sia fidanzata con una ragazza a Madrid. Insomma, questa notizia che ha dell’incredibile di certo non è passata inosservata ed ha fatto il giro del web. A fare chiarezza ci hanno pensato delle persone che appartengono alla parrocchia di San Leone Magno, dove per tanti anni l’ex suora ha vissuto.

Le dure parole contro l’ex suora

Queste persone hanno parlato a Diva e Donna, spiegando che molto probabilmente si tratta di una fake news.“Ci ha detto ‘io sono gossip’…Ci ha fatto capire che sta al gioco pur di far parlare di sè ed è per questo che siamo certi che la storia della fidanzata sia creata a tavolino…”. Questo quanto dichiarato dalle persone che conoscono bene Cristina e che hanno detto anche dell’altro.“Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Gesù e Dio in un programma come L’Isola dei Famosi…”. Queste persone di certo non hanno preso bene la decisione di Cristina di lasciare il convento e rifarsi una nuova vita, fatta di tv e di spettacolo.