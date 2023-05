Cristina Scuccia, parla l’ex fidanzato “Ecco cosa fece quando eravamo fidanzati”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Scuccia, parla l’ex fidanzato Lucio Arcadipane dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex suora. Ecco le sue dichiarazioni.

Cristina Scuccia, l’ex suora che adesso è naufraga all’Isola dei famosi, è finita sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. A quanto pare, in passato Suor Cristina ha avuto un uomo al suo fianco, un fidanzato di nome Lucio Arcadipane, il quale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni.

Cristina Scuccia, l’ex suora torna sotto i riflettori per la sua vita privata

Cristina Scuccia, l’ex suora che ha letteralmente cambiato vita, qualche settimana fa ha deciso di iniziare la sua avventura all’Isola dei famosi. In queste settimane è finita, ad ogni modo, anche sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale.

Lucio Arcadipane, ecco chi è l’ex fidanzato di Cristina

In questi giorni è emerso che Cristina abbia avuto al suo fianco un uomo, prima che prendesse i voti. Si tratta di un uomo di nome Lucio Arcadipane, un postino della provincia di Ragusa. A confessare di aver avuto questa storia è stata proprio lei, rispondendo alle domande di Marco Mazzoli. «Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia».

Lucio e le sue dichiarazioni su Cristina

A parlare adesso è stato proprio lui, Lucio il quale ha rilasciato delle dichiarazioni a Di Più tv. Il giovane non ha nascosto di essere rimasto molto male per la fine di questa storia. “Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa”. Il loro è stato sicuramente un grande amore, però Lucio sembra sia rimasto molto male per le parole pronunciate dall’ex suora. «Io e Cristina, quando ci siamo visti per la prima volta, avevamo al massimo otto anni», ha raccontato Lucio. «Cristina mi aveva presentato in famiglia, i suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli per lei», ha aggiunto Lucio aggiungendo che poi la loro storia è finita nel momento in cui Cristina ha deciso di prendere i voti.