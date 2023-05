Oggi è un altro giorno, Serena Bortone blocca l’ospite mentre sta parlando, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 8 maggio è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno condotta dalla bravissima Serena Bortone. Mentre la Bortone stava facendo un’intervista ha, però, dovuto bloccare l’ospite perchè c’è stato un problema. Vediamo di che si tratta e cosa è accaduto.

Serena Bortone ferma l’ospite che sta parlando: “C’è un problema”

Serena Bortone anche ieri 8 maggio ha condotto, come fa ogni giorno dal lunedì al venerdì, una puntata di Oggi è un altro giorno. Ieri, in puntata come ospite è andato Marco Ligabue, fratello di Luciano per parlare del suo libro ma la Bortone, ad un certo punto, lo ha bloccato e ha detto: “Che succede? C’è un problema con il microfono”. Infatti, non si riusciva a sentire la voce di Marco. Marco Ligabue, fratello del famosissimo e amatissimo Luciano ha scritto il libro “Salutami tuo fratello” dove ha raccontato il legame che lo unisce al fratello Luciano che è più grande di lui di 10 anni.

Antonella Elia in lacrime, ecco il motivo

Dopo Marco Ligabue, la Bortone ha ospitato Antonella Elia insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. La showgirl ha parlato della sua vita e si è anche commossa molto quando ha raccontato di aver perso un bambino quando era molto giovane: “Abortire è un peccato. E’ un male perché uccide un essere vivente. Io rimpiango di averlo fatto”.

Poi, poichè sull’argomento aveva rilasciato un’intervista ma, in seguito, si era pentita di averlo fatto, ha detto così: “Quando ho letto l’intervista ho pianto tutte le lacrime di questo mondo perché vedere pubblicato un segreto di cui ci si vergogna profondamente è orribile, è come gettare la tua vita a brandelli anche se poi le persone sono sempre amorevoli”.

E poi ha aggiunto: “Adesso rimpiango di averlo fatto ora che ho la ragione dell’adulto mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo. Io adesso avrei un figlio che non ho e non avrò e che purtroppo ho ucciso”. Invece dela morte ha detto: “Mi affascina perché io mi illudo di trovare i miei genitori e i miei nonni”.

Poi la Elia ha raccontato di come ha conosciuto il fidanzato: “Appena l’ho visto ho detto: ‘Ammazza che bono’”. E lui, di rimando ha detto: “Lei ha questo sorriso che ti fulmina”.

Poi hanno raccontato che, nonostante il loro sia un amore bellissimo, non hanno alcuna intenzione di sposarsi: “Io ho paura di sposarmi, perché per me non si torna indietro.”