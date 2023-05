Ezio Greggio, il figlio Giacomo si sposa ma la fidanzata Romina non è stata invitata

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio ha due figli maschi e qualche giorno fa uno dei due, Giacomo, si è sposato.

Ciò che è sembrato strano a tutti è che la fidanzata di Greggio, Romina non sia stata invitata al matrimonio.

Vediamo cosa è accaduto e perché.

Si sposa Giacomo, il figlio di Ezio Greggio ma al matrimonio non invita la fidanzata del padre, Romina

Ieri, a Siena si è sposato Giacomo il figlio di Ezio Greggio.

Il ragazzo e la compagna Sheeren hanno deciso di convolare a nozze e Ezio Greggio, sui social e, in particolare su Instagram, ha dato l’annuncio: “Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo: I love you and Shereen”.

Però tutti hanno notato che al matrimonio non c’era la fidanzata di Greggio, Romina Pierdomenico.

Giacomo, che ha 32 anni ed è figlio di Ezio Greggio e di Isabel Bengochea, ex modella, ieri ha detto si alla compagna Sheeren. I due ragazzi abitano a Londra ma hanno scelto Siena per sposarsi.

A tutti è sembrato strano che mentre Ezio Greggio si faceva fotografare al matrimonio con Giacomo e l’altro figlio, Romina era ad una festa con Barbara D’Urso. Chissà quale è la spiegazione di tale decisione.

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio hanno 30 anni di differenza ma sono una coppia solidissima

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio sono compagni da tanti anni e, nonostante la notevole differenza di età, circa 30 anni, sono una coppia davvero affiatatissima.

Romina, recentemente, ha dichiarato, a proposito della grande differenza di età: “30 anni di differenza? Mi piacciono più grandi”.

Mentre Ezio Greggio, a tale proposito, ha detto: “È normale che ci sia qualcuno a cui dà fastidio magari una battuta, una cosa, una storia d’amore non condivisa dagli altri ma una storia d’amore uno ce l’ha con chi ama e punto e basta, non la deve condividere”. Invece sugli hater ha detto: “Ogni giorno c’è qualcuno che scrive insulti e io gliene riscrivo di peggio. So che questa cosa dà fastidio, però mi diverto come un pazzo, vorrei fare un corso di insulti agli haters da tenere in qualche università“.

Della differenza di età Greggio ha detto: “Non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”.