Pomeriggio 5, la regia fa ancora una volta una gaffe, la reazione di Barbara d’Urso è inaspettata

Ieri, lunedì 8 maggio, è andata in inda un’altra puntata di Pomeriggio 5, il programma delle reti Mediaset che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì. Come al solito, al timone della trasmissione c’era Barbara D’Urso che ieri ha reagito di fronte all’ennesima gaffe della regia. Vediamo cosa è accaduto e quali sono state le parole della padrona di casa.

La regia fa una gaffe, Barbara d’Urso, reagisce

Ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5, la regia ha commesso, come spesso accade una gaffe.

Ad inizio puntata la conduttrice ha presentato, come fa sempre, gli opinionisti ed è stato in quel momento che la regia ha mandato in onda degli applausi che sono stati decisamente esagerati e così Barbara d’Urso ha commentato così sottolineando la gaffe della regia: “Tutti questi applausi regia…Scatenati in questo modo?”.

E poi, ancora: “Questi applausi…Un po’ come l’apparizione della Madonna…Inutili per altro…Appaiono così…Degli inutili applausi…Va bene ok…”.

Tutti gli ospiti in studio hanno riso di questo errore della regia e soprattutto delle parole della D’Urso.

Barbara D’Urso va avanti con la trasmissione

Poi Barbara D’Urso è riuscita a recuperare i toni giusti e ha proseguito con la trasmissione: “Andiamo avanti con serenità…”.

Qualche tempo fa Barbara D’Urso ha svelato che dietro i suoi sorrisi e la sua serenità si cela tanto dolore per la perdita prematura della sua mamma: “Mi mancavano gli abbracci, lei era sempre attaccata a tubi e flebo e abbracciarla era molto difficile. E’ stata bloccata a letto per lunghi anni. Questa difficoltà ad abbracciare qualcuno la vivo ancora oggi.” E, ancora: “Perdere una madre quando si è così piccoli e senza un perché, in maniera così devastante, è una cosa che non si risana più. Metabolizzare questo dolore e trasformarlo in qualcos’altro non è stato facile, come non lo è stato fare la madre a due figli maschi. Non ne sapevo nulla, perché non ho avuto un modello, li ho tirati su da sola.”

E ha anche detto: “Ho incontrato tanti uomini sbagliati. Sono delusa da me stessa perché non riesco a farmi piacere nessuno. La verità è che avendo un buco dentro, un trauma, una mancanza che ti accompagna dentro, anche dopo 15 anni di analisi, quel buco lì è difficile da colmare. I miei figli sono il mio cuore, ma questa è una mancanza diversa”.