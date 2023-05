Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone contesta Ilary Blasi, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 8 maggio, la puntata de l’Isola dei famosi è stata decisamente movimentata e tante cose sono successe.

E’ uscita Nathalie Caldonazzo che ha confermato il suo pensiero contro Alessandro Cecchi Paone dicendo che: “ … è quasi senza anima” che, a sua volta, ha attaccato ancora una volta la showgirl. A quel punto la Caldonazzo ha anche accusato gli autori di incalzarla per farle parlare male con degli altri concorrenti.

In quel caso è stata l’opinionista Vladimir Luxurya che la gelata dicendole che lei è “un serbatoio di rancore”.

E poi c’è stato l’attacco del naufrago Alessandro Cecchi Paone nei confronti della conduttrice.

Vediamo cosa le ha detto.

Alessandro Cecchi Paone contro Ilary Blasi: “È un gioco al massacro”

Ieri, durante la puntata, Ilary Blasi ha detto: “La tribù degli Accoppiados dovrà sciogliersi”.

Questo è accaduto perchè Alvin ha spiegato che Simone Antolini ha avuto un malore e poi che Helena Prestes ha litigato con tutti i naufraghi. Poi quando la Blasi ha detto: “Gli Hombres sono nettamente in minoranza e quindi lo Spirito dell’Isola ha deciso che da questa sera la tribù degli Accoppiados dovrà sciogliersi immediatamente e giocare ognuno per conto suo”.

Alessandro Cecchi Paone, appena sentito così, è diventato nervosissimo e ha detto: “E’ un gioco al massacro” e poi: “Noi giochiamo solo in coppia…”. Ma la padrona d casa gli ha dovuto ricordare che questa è una regola del gioco e a questa parole Cecchi Paone ha risposto così: “Non c’è nessuna regola…A settembre siamo stati interpellati in coppia e come coppia abbiamo accettato…Non ci spaierete mai…” e poi ha aggiunto: “O coppia o niente…E’ molto semplice…”.

L’intervento di Enrico Papi fa arrabbiare ancora di più Cecchi Paone

Sentito quell’attacco, anche Enrico Papi ha preso la parola e ha provato a calmarlo ma Cecchi Paone si è ancora di più irritato e ha detto: “Mi fate notare troppe cose…Le cose le decido io e non come decidono gli altri…Questa coppia è nata a settembre per richiesta dell’Azienda e della produzione…Non sono sereno…Questo è un gioco al massacro…”.

Anche l’altra opinionista, Vladimir Luxurya ha preso la parola ma è stata messa a tacere anche molto bruscamente. A quel punto la conduttrice gli ha detto

: “Non è la prima volta che partecipi…Sapevi benissimo cosa andavi a fare…E allora dai?!”

E Cecchi Paone, per tutta risposta ha controbattuto: “Le regole non potete cambiarle con Simone in ospedale…Mai!”.