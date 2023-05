Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo al veleno contro gli autori: “Ecco cosa mi stanno facendo”, grande imbarazzo per Ilary Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi condotta, anche quest’anno, da una spumeggiante e allegrissima Ilary Blasi.

Durante la puntata, Nathalie Caldonazzo ha avuto da ridire, anche pesantemente, contro gli autori del programma. Vediamo cosa è accaduto e che parole ha rivolto contro gli autori.

Nathalie Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone

Nathalie Caldonazzo, che durante la settimana aveva perso il televoto contro Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è andata via scegliendo di dare il suo

suo bacio di giuda ad Andrea Lo Cicero. E poi ha spiegato come mai non è riuscita proprio ad andare d’accordo con Cecchi Paone e ha detto così: “E’ quasi senza anima, è ingiustificato tutto questo odio che ha manifestato nei miei confronti, che me ne frega se sta con Simone sono contenta per loro”.

Dal canto suo Cecchi Paone ha detto di lei: “Se c’è qualcuno che mette zizzania in una coppia felice vuol dire che ha problemi di insoddisfazione, io non l’ho mai incontrata prima, e non intendo farlo adesso”. Invece, Andrea Lo Cicero ha detto della Caldonazzo: “Non ho piacere di andare in profondità perchè non me lo permette” ma la Caldonazzo ha subito replicato a Lo Cicero e ha detto di lui: “Non ha mai cercato un dialogo con me, non ce l’ho con lui, queste sono cose stupide”.

Poi è intervenuta anche Vladimir Luxurya che ha duramente attaccato Nathalie Caldonazzo e le ha detto: “Sei un serbatoio di rancore”.

E poi, ancora: “Ti ho vista in varie fasi, aggressiva, fragile, sei un serbatoio di rancore, viviti la tua isola con più leggerezza”.

Nathalie Caldonazzo se la prende con gli autori: “Mi incalzano”

Dopo l’attacco durissimo che le ha rivolto Vladimir Luxurya, la Caldonazzo ha replicato con delle parole che nessuno si aspettava e ha detto così dando la colpa del suo modo di fare agli autori del programma: “Sono loro che me lo chiedono e mi incalzano” ma Vladimir Luxurya non ha accettato questo suo modo di fare e le ha subito risposto a tono: “Devi parlare con la tua testa, non dare la colpa agli autori”. Ma lei ha continuato: “Quando vai a fare i confessionali…mai avrei voluto parlare di loro, se me lo chiedono io rispondo per educazione”.