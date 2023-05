Cristiano Malgioglio diretto su Maria De Filippi “Non mi chiamava mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio si è confessato e lo ha fatto a Verissimo da Silvia Toffanin. Il paroliere ha parlato di Maria De Filippi e del suo “ex fidanzato”. Ecco cosa ha svelato.

Cristiano Malgioglio, noto paroliere siciliano e oggi giudice del serale di Amici di Maria De Filippi nei giorni scorsi è stato ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista, Cristiano ha parlato di diversi argomenti legati sia alla sua vita sentimentale che professionale ed anche anche raccontato perchè è finita con il suo fidanzato turco. Ma cosa ha raccontato del dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Cristiano Malgioglio, il paroliere siciliano e giudice del serale di Amici si confessa a Verissimo

Cristiano Malgioglio, noto paroliere siciliano oggi giudice del serale di Amici nei giorni scorsi è stato ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove si è raccontato e lo ha fatto senza alcuna remora. Il paroliere e opinionista di Amici, ha parlato inevitabilmente di Maria De Filippi sostenendo che lavorare con lei è stato da sempre uno dei suoi più grandi sogni. «Lavorare con Maria De Filippi è sempre stato il mio sogno ma lei non mi chiamava mai e io non capivo il perché. Poi è arrivato il momento». Queste le parole di Cristiano, che non era presente nello studio di Silvia Toffanin, bensì in collegamento dallo studio di Amici.

Il rapporto con Alessandra Celentano, la sua esperienza ad Amici

Ad un certo punto, Malgioglio nel ripercorrere la sua carriera ed i momenti più importanti, ha annunciato che forse il prossimo anno andrà in pensione. “Forse l’anno prossimo me ne andrò in pensione. Lo farò quando sarò diventato patetico”, ha dichiarato Cristiano. Quest’ultimo, tornando alla sua esperienza ad Amici ha parlato anche del rapporto con Alessandra Celentano, la maestra di danza classica, con la quale ha avuto modo di scontrarsi in diverse occasioni. «Non siamo amici. Io chiamo tutti “amore”, e se lo faccio è perché voglio bene a quella persona. Lei mi ha risposto “Amore ci chiami tua sorella” e io ci sono rimasto male».

La confessione di Cristiano sul perchè è finita la sua ultima relazione

Poi Cristiano ha anche affrontato l’argomento “vita sentimentale”, confessando di aver vissuto un amore a distanza con un uomo che viveva ad Istanbul. «Io nella vita sono sempre stato uno che ha tradito. Lui ha visto su Instagram la mia foto con Giuseppe Giofrè e mi ha bloccato e non so come trovarlo. Questo significa che era molto innamorato di me e che ora sono sigle». Queste le sue parole.