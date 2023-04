Amici, Cristiano Malgioglio umilia Alessandra Celentano: “Ha veleno dentro”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 29 aprile, è andata in onda un’altra puntata del serale di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi che riscuote, ad ogni puntata, un grandissimo successo in termini di ascolti e anche ieri non si è smentita. Tra le varie situazioni che sono accadute, una è stata particolarmente evidente, l’attacco che Cristiano Malgioglio ha fatto alla maestra di ballo Alessandra Celentano. Vediamo cosa le ha detto.

Cristiano Malgioglio una furia contro Alessandra Celentano: “Ha veleno dentro”

La puntata è iniziata con un clima già abbastanza teso, infatti gli ZerbiCele hanno subito sfidato i CuccaLo. Alessandra Celentano ha chiesto il guanto di sfida canto-recitazione tra Isobel e Maddalena. E, prima della sfida, la Celentano ha letto, come sempre accade, la lettera di motivazione del guanto per Maddalena.

Nella lettera i toni sono stati, come al solito, abbastanza duri e severi e Cristiano Malgioglio glielo ha fatto notare chiamandola “amore” come intercalare che lui usa con tutti. Ma la Celentano non ha apprezzato quel modo di dire e lo ha invitato ad usare la parola “amore” con sua sorella. E così Malgioglio le ha detto: “Com’è tenera. Ha tanto di quel veleno dentro che sono sconvolto”.

E poi ha anche aggiunto, decisamente infastidito dal modo acido della Celentano: “Calmati figlia mia, sembra che hai il prurito addosso” e lei gli ha risposto a tono “Il prurito me lo fa venire lei”. Poi i due hanno continuato l’accesa chiacchierata e lui le ha sottolineato, più volte, che la parola “amore” la usa con tutti ma lei non ha voluto sentire ragioni e così hanno continuato a discutere.

Cristiano Malgioglio da ragione ad Alessandra Celentano

Poi è iniziata la discussione tra gli insegnanti, infatti è intervenuto Emanuel Lo, l’insegnante di hip hop che si è parecchio infuriato accusando la Celentano di provare ad imporre le sue idee a tutti i giudici. Ma quando, comunque, la gara è stata vinta da Isobel, anche Malgioglio ha dovuto ammettere, suo malgrado: “purtroppo devo dare ragione alla signora Celentano, non posso farne a meno” e quando la Celentano, piena di orgoglio ha detto che la vittoria di Isobel era schiacciante, è intervenuto Michele Bravi, che pure aveva votato Isobel, ma ha commentato: “Non trovo che la differenza sia schiacciante” ma queste parole non hanno scalfito in alcun modo la gioia della Celentano.