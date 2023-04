Striscia, Cosmary, la velina assente ha un messaggio per Gerry Scotti e Michelle Hunziker

0 SHARES Condividi Tweet

La velina Cosmary assente da Striscia la notizia e lo sarà ancora per diverso tempo. Problemi di salute per la velina, ma cosa le è accaduto?

Cosmary è stata assente dalla puntata di Striscia la notizia e molti si sono preoccupati per questa assenza. Ad ogni modo, la velina ha deciso di mandare un messaggio per i due conduttori, ovvero Gerry Scotti e Michelle Hunziker, spiegando anche il motivo della sua assenza. A quanto pare la velina, ex allieva della scuola di Amici sarà assente da Striscia per qualche settimana per problemi di salute. Ma cosa ha riferito la giovane allieva?

Cosmary, ex allieva di Amici assente da Striscia la notizia

Cosmary, ex allieva della scuola di Amici e attuale velina di Striscia la notizia, è stata assente dal programma e purtroppo lo sarà anche nelle prossime settimane. La notizia, annunciata proprio in tv, ha fatto parecchio preoccupare coloro che già da tempo avevano simpatizzato per la ballerina. Proprio nel corso della puntata di ieri di Striscia, al suo posto era presente Marcia Thereza Araujio Barros, che accompagnerà l’altra velina Anastasia Ronca per queste due settimane. La modella, che è stata protagonista della scorsa edizione di Paperissima Sprint, ha sostituito la ballerina nel mese di dicembre 2022.

Problemi di salute per la velina, ecco chi è la sostituta

Nel corso della puntata di ieri di Striscia, è stata Michelle Hunziker che al momento è conduttrice insieme a Gerry Scotti, a salutare Cosmary. Quest’ultima, ha sicuramente apprezzato il gesto ed ha ricondiviso questo momento nelle sue Instagram stories ed ha aggiunto un messaggio. “Mi mancate già tanto, non vedo l’ora di tornare. Grazie”. L’ex allieva sicuramente non ha dato alcun tipo di spiegazione sul motivo della sua assenza, ma sembra che si tratta di alcuni problemi di salute.

Quando è previsto il ritorno della velina?

Sicuramente la giovane velina starà assente ancora qualche giorno, ma il suo ritorno non deve proprio essere lontano.Un addio temporaneo quello della velina al tg satirico di Antonio Ricci, che ha immediatamente provveduto a trovare una sostituta. Nell’attesa di tornare sul bancone di Striscia la notizia, sicuramente Cosmary non se ne perderà una puntata e seguirà i suoi colleghi da casa.