Michelle Hunziker, la frase sul nipote che lascia tutti senza parole

Michelle Hunziker nelle scorse ore ha pubblicato una foto della mamma Ineke con il piccolo Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti. La frase della conduttrice non passa inosservata.

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il piccolo Cesare, facendo diventare la sua amata mamma Michelle Hunziker “nonna” per la prima volta. Di conseguenza, la signora Ineke, ovvero la mamma della conduttrice è diventata bisnonna. Nelle scorse ore, Michelle e la sua mamma si sono mostrate sui social, per la prima volta insieme al nuovo arrivato e la battuta della conduttrice svizzera non è passata inosservata. Ma di che frase si tratta?

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto

Aurora Ramazzotti finalmente nei giorni scorsi ha messo al mondo il suo piccolino, Cesare Augusto, il cui vero nome è stato svelato soltanto in queste ore attraverso una storia su Instagram. Michelle Hunziker, che già anni fa aveva palesato il suo desiderio di voler diventare nonna, finalmente ha realizzato questo sogno. Di conseguenza, la mamma della conduttrice, ovvero la signora Ineke, è diventata bisnonna.

Michelle Hunziker pubblica uno scatto della madre Ineke con il piccolo

La mamma di Michelle quest’anno compirà 80 anni, è originaria dell’Olanda ma ha vissuto praticamente tutta la sua vita in Svizzera, dove si è trasferita per il suo ex marito, il padre di Michelle. Adesso la donna, già nonna di Aurora e delle piccole Sole e Celeste è diventata bisnonna e nelle scorse ore si è mostrata insieme al pronipote. Proprio Michelle ha condiviso una foto su Instagram della madre con il piccolo Cesare, uno scatto molto emozionante che la Hunziker ha voluto in qualche modo smorzare scrivendo una frase ironica.

La frase ironica della conduttrice

“Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”, queste le parole di Michelle a corredo dello scatto. Ovviamente è stata una frase ironica e divertente, visto che Michelle è felicissima di essere diventata nonna e di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita. In questa foto il bambino non si vede bene, così come in nessun altro scatto condiviso dai genitori in questi giorni. E’ chiaro che la volontà della famiglia è quella di non mostrare il volto del bambino, almeno per il momento.