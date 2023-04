Pretelli sulla crisi con Giulia Salemi “C’era da sistemare qualcosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli parla della crisi con Giulia Salemi fortunatamente rientrata. Ecco le parole dell’ex gieffino nel salotto di Silvia Toffanin.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno affrontato un momento piuttosto delicato. Sono stati proprio loro a confessare la crisi lo scorso mese di febbraio, crisi che fortunatamente è rientrata. Lo scorso fine settimana, l’ex gieffino è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, in occasione del suo ritorno in tv con Back to school. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Pierpaolo ha anche affrontato questo argomento piuttosto delicato, facendo anche una confessione.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno superato la crisi?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno affrontato un momento delicato, ovvero una crisi che fortunatamente è rientrata dopo poche settimane. A parlare di questo argomento piuttosto delicato è stato proprio Pierpaolo nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

La confessione dell’ex gieffino sulla storia con Giulia

L’ex gieffino ha ammesso la crisi e il fatto che i due dovessero in qualche modo raddrizzare il loro rapporto. Nessuno ha mai detto di non essere più innamorato dell’altro e non ci sono stati tradimenti, ma semplicemente qualcosa stava prendendo una piega sbagliata, per via anche dei tanti impegni lavorativi di entrambi. Adesso però le cose vanno meglio

"Adesso le cose tra me e lei vanno davvero bene. La crisi è rientrata come tante crisi che ci sono in giro. Anche la nostra è rientrata. Ci sono quelle cose che succedono a una certa. Non ho fatto il cattivo, no nessuno di noi ha fatto il cattivo. Ci sono quelle cosine che vanno sistemate. Cosa abbiamo dovuto fare? Bisogna dare una raddrizzata al rapporto". Queste le parole di Pierpaolo il quale ha in qualche modo spiegato i motivi che hanno portato i due a questa crisi, come i tanti impegni professionali.

Il momento d’oro della Salemi, crisi rientrata

Così Pretelli ha parlato del momento fortunato per Giulia che sta realizzando tanti sogni che ha coltivato negli anni e che finalmente adesso si stanno concretizzando. Giulia si sta godendo questo momento, come è giusto che sia, ha ammesso Pierpaolo. I due hanno semplicemente avuto la maturità di capire che forse era giusto fermarsi un attimo per riprendere in mano la situazione. Fortunatamente per loro tutto è rientrato.