Melissa Satta e la foto con Berrettini, interviene Juliana Moreira: “Fatevi un esame di coscienza e curatevi”

Melissa Satta e la foto con Matteo Berrettini sempre più felici e innamorati. Nelle scorse ore l’ex velina pubblica una foto e arriva il commento a sorpreso di Juliana Moreira.

Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più e adesso si sono mostrati sui social, felici e innamorati. Qualcuno aveva ipotizzato che tra i due potesse esserci soltanto un flirt,ma a quanto pare i due fanno sul serio. Da circa quattro mesi infatti i due stanno insieme e adesso sono apparsi sui social più innamorati che mai. Nonostante la felicità di entrambi, qualcuno non fa altro che criticare i due, ma per quale motivo? Nelle ultime ore, non è passato inosservato lo sfogo di Juliana Moreira proprio dopo la pubblicazione della foto dell’ex velina e del tennista.

Melissa Satta e Massimiliano Berrettini non si nascondo più

L’ex velina Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole. Dopo essersi nascosti per i primi mesi, adesso stanno dimostrando di fare sul serio. Nelle scorse ore è apparso sui social un post che vede l’ex Velina felice e spensierata insieme al tennista che è più piccolo di lei di 10 anni. Melissa per poter stare insieme al suo fidanzato, proprio in questi giorni è volata a Miami, dove il tennista sta disputando un importante torneo di tennis. I due hanno così avuto modo di poter trascorrere anche un pò di tempo insieme.

Continua la storia d’amore tra i due, ma non finiscono le polemiche

L’ex moglie di Boateng ha così immortalato qualche momento di spensieratezza e felicità vissuta insieme al fidanzato. Molti continuano però a criticare la coppia, accusando l’ex velina di essere la causa di distrazione di Matteo che nell’ultimo periodo non sta facendo ottimi risultati. Ovviamente il tennista ha difeso la sua fidanzata e nelle scorse ore dalla parte di Melissa si è anche schierata Juliana Moreira. Quest’ultima si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto importante.

Juliana Moreira e lo sfogo sotto alla foto di Melissa e Berrettini

“Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate e dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi fatevi un esame di coscienza e curatevi perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love”. Queste le parole di Juliana sotto la foto pubblicata da Melissa.