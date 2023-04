Nikita Pelizon, l’amica lancia una bomba su Luca e Oriana “Ecco perchè hanno cambiato strategia”

0 SHARES Condividi Tweet

Nikita Pelizon, l’amica del cuore Giulia Logozzo smaschera Luca Onestini e Oriana Marzoli. Ecco cosa ha svelato.

Nikita Pelizon è una delle finaliste di questa edizione del Grande fratello che chiuderà i battenti proprio questa sera, lunedì 3 aprile 2023. Per lei non è stata un’avventura semplice, visto che ha dovuto affrontare diversi grattacapi e spesso e volentieri si è ritrovata da sola. Ad ogni modo, a parlare in queste ore di lei e del suo percorso all’interno del reality è stata la sua migliore amica, ovvero Giulia Logozzo, la quale ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Non Succederà più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio.

Nikita Pelizon in finale al Grande fratello vip

Nikita Pelizon è una delle finaliste di questa edizione del Grande fratello vip che terminerà questa sera dopo ben sei mesi. Ad ogni modo, a parlare nelle scorse ore è stata una delle migliori amiche di Nikita Pelizon, ovvero Giulia Logozzo la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante alla trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio.

A parlare di Nikita la sua migliore amica Giulia Logozzo

Nel corso dell’intervista la giovane non ha potuto non prendere le difese della sua amica, parlando del difficile percorso che ha fatto in casa.“Non è stata capita da tutti, alcuni pensano che stia facendo delle strategie, ma ormai a questo punto le maschere sono cadute tutte”. Queste le parole di Giulia che è amica di Nikita da tantissimi anni. Giulia ha poi parlato anche dell’amicizia che Nikita ha instaurato con Antonella Fiordelisi, spiegando il perchè a suo modo di vedere è partita soltanto in un secondo momento. “Prima si sono studiate ma poi si sono capite e si sono trovate e sono sicura che anche al di fuori rimarranno amiche”, ha detto Giulia che ha anche confermato il fatto che verso Luna Onestini sono partite diverse diffide.

Giulia smaschera Luca Onestini

Parlando proprio dell’ex gieffino, Giulia ha fatto ben notare il cambiamento di Luca in questi ultimi mesi. “Potrebbe essere dovuto a questo senza dubbio. Nel van aveva chiesto in cosa consistesse una diffida e da quel momento sia lui ed Oriana hanno completamente cambiato strategia e si sono placati”. Queste le parole di Giulia che parlando sempre di Luca e delle diffide ha aggiunto “Si parla di penale, di denunce”. Poi il pronostico sul vincitore, ovviamente sperando che a trionfare possa essere la sua amica. “Se vincerà avrà vinto la sincerità, altrimenti la strategia”.