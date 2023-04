Che tempo che fa, Antonella Clerici mette in imbarazzo Fazio che prova subito a correggere il tiro della risposta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 2 aprile è andata in onda un’altra puntata di Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Rai tre condotto da Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto. Ieri sera, tra i vari ospiti, c’è stata anche Antonella Clerici che, più volte, è riuscita a far imbarazzare un composto Fabio Fazio. Vediamo cosa è accaduto.

Antonella Clerici mette in imbarazzo Fabio Fazio

Ieri, nel salotto di Fabio Fazio è andata ospite Antonella Clerici che si è raccontata molto schiettamente. La Clerici, che ha sempre tenuto ad un rapporto diretto con il suo pubblico, come tiene sempre a sottolineare lei stessa, ieri sera, ha imbarazzato il padrone di casa.

E proprio questa domanda Fazio ha deciso di porgliela, chiedendole come mai lei ha deciso di mettere sempre al corrente il suo pubblico di ciò che le accade e lei ha risposto così. ” “Io al pubblico racconto tutto. Tutta la mia vita. Perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo nascondendo il resto. Quindi quando ho avuto le corna, la menopausa… è una cosa di cui le donne non parlano mai. E invece è giusto parlarne, condividi con le signore a casa ‘anche io, come voi, ho la menopausa’. Perché no? È una cosa naturale”.

E Fazio è subito intervenuto: “Ma si fa per dire… corna … no…”. E lei, senza esitare neppure un attimo ha precisato: “No no, corna vere”.

Poi Fazio le ha chiesto: “Ma tu mangi prima di condurre?”, e lei ha risposto: “Sì mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima“; a quel punto Fazio le ha posto una domanda che, forse, anche da casa le avrebbero posto: “Ma poi dopo aver mangiato non ti viene sonno?” e lei, prontamente, ha risposto: “No zero. Una volta sola non ho mangiato e son caduta dall’altalena”. E tutto il pubblico ha riso divertito.

Antonella Clerici ha rivelato perché non intende sposarsi con Vittorio Garrone

Fabio Fazio ha poi posto una domanda diretta alla Clerici: “Ma ho letto che ti sposi, è vero?“, e la Clerici ha risposto così: “Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta. Non voglio diventare come Liz Taylor“, facendo divertire, ancora una volta, il pubblico di Che tempo che fa.

Poi ha anche spiegato che da fidanzati c’è una chimica diversa e Fazio ha risposto così: “Ah io non lo so, son sposato da 30 anni non ricordo più”.