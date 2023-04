Antonella Fiordelisi al veleno contro Orietta Berti: “Non si è ancora stancata”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti e Antonella Fiordelisi non se le mandano certo a dire e, anche nelle ultime ore, hanno avuto modo di lanciarsi, reciprocamente, stoccatine velenose. Vediamo cosa si sono dette.

Antonella Fiordelisi sui social è una furia contro la Berti

Antonella Fiordelisi, su Instagram, ha condiviso una story contro Orietta Berti e, a proposito delle ultime esternazioni della Berti su di lei, ha scritto così: “Ma non si stanca a parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno”.

Antonella Fiordelisi, che è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, il 20 marzo, sui social, prima ha pubblicato un articolo di Novella2000 in cui la Berti parla di lei e poi ha, appunto scritto: “Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la tua ossessione, ma anche meno. Il GF è finito dai, parla di qualcos’altro. Meno frustrazione”.

Le parole di Orietta Berti che hanno fatto infuriare Antonella Fiordelisi

Orietta Berti ha sempre sostenuto che la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia fosse la più bella e, a sostegno della sua tesi, ha detto: ” … perché loro non sono esagerati, sono normali. Sono ai primi approcci e poi si vedrà”.

La Berti, che in qualche modo aveva contrapposto la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia alla coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria aveva anche aggiunto: “Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”.

Giulia Salemi contro Antonella Fiordelisi

Anche Giulia Salemi durante le puntate aveva dimostrato la sua poca empatia con Antonella Fiordelisi, infatti, dopo che la Fiordelisi aveva detto: «Da fuori si capiscono molte più cose. Sono uscita dalla Casa del GfVip perché i fan mi hanno visto soffrire. Edoardo ti ha tolto il segui su Instagram», la Salemi che nel programma dove ha il compito di leggere e riportare ciò che sui social si scrive dei concorrenti aveva detto così: «Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!». Era anche intervenuta Orietta Berti che aveva detto, stroncandola: «Antonella non deve aver letto quello che di negativo si dice di lei in tutti questi giorni».