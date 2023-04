Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci asfalta con tre parole Insinna: “Come posso definirti” e anche il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato è andata in onda un’altra puntata de Il cantante mascherato condotto, come al solito, da Milly Carlucci che, in apertura di puntata ha voluto precisare che le voci che erano circolate negli ultimi giorni sul conto della trasmissione e cioè che non sarebbe andata in onda erano assolutamente false. Le voci si erano scatenate perché Il cantante mascherato sta facendo ascolti molto bassi e da più parti si vocifera che sia a rischio chiusura ma la Carlucci ha chiarito che non è assolutamente così e che andrà avanti fino all’ultima puntata prevista per il 22 aprile. Ma sembra notizia certa che l’anno prossimo non ci sarà e, dunque che si fermerà alla quarta edizione che è quella che sta andando in onda.

La Carlucci ha precisato sul canale social del programma: “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente“.

Milly Carlucci asfalta Flavio Insinna: “Come posso definirti”

Sabato 1 aprile è andata in onda un’altra puntata de Il cantante mascherato condotta, come al solito, da Milly Carlucci e con la giura composta da: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Flavio Insinna si è presentato vestito da tubetto di mostarda e la Carlucci è apparsa un po’ a disagio e per questo gli ha detto così: “: “Come posso definirti? Un tubetto di mostarda o uno dei teletubbies?”.

La reazione del web al vestito di Flavio Insinna

La Carlucci non è stata l’unica ad apparire un po’ spiazzata dal travestimento di Flavio Insinna, infatti anche sui social non è piaciuto affatto e in tanti hanno scritto messaggi di disapprovazione. C’è chi ha scritto così: “Non può essere vero tutto questo. Allucinazione collettiva”, o anche su tutta la giuria: “Hanno infilato sotto alla gommapiuma una novantenne, un’ottantasettenne e un sessantanovenne. Il passaggio a ‘Il cantante tumulato’ è sotto l’angolo”..