Domenica In, Cristian De Sica fa una battutaccia su Jerry Calà, cala il gelo in studio

Ieri, domenica 2 aprile Mara Venier ha avuto come primo ospite Jerry Calà che ha spaventato tutti quelli che lo amano, e sono tantissimi, per aver avuto un infarto. Le condizioni di salute di Calà hanno tenuto tutti con il fiato sospeso ma poi, per fortuna tutto è andato per il verso giusto e ora, uno dei componenti de I gatti di vicolo miracoli sta, piano piano tornando in forma. Ieri Mara Venier, che è stata sposata con Jerry Calà lo ha voluto festeggiare e ha invitato tantissimi suoi amici, tra i quali Cristian De Sica, Massimo Boldi e Ezio Greggio e poi ancora tanti. Ma è stato proprio Cristian De Sica che ha fatto una battutaccia che ha colto la stessa Mara Venier di sorpresa. Vediamo cosa ha detto.

Cristian De Sica fa una battuta su Jerry Calà che mette a confronto con Massimo Boldi

Ieri Mara Venier è stata in grado di organizzare una festa bellissima a Jerry Calà invitando tantissimi amici. Ad un certo punto, De Sica ha detto a Mara Venier: “Calà c’ha un by-pass e gli avete fatto ‘sta festa, Boldi ce n’ha sette e non gli avete organizzato un ca***”.

Il pubblico e la stessa Venier per un momento sono rimasti di ghiaccio ma poi sono scoppiati tutti in una fragorosa risata.

Jerry Calà racconta il suo malore

Jerry Calà ha raccontato ciò che gli è successo: “Sono ancora qua … Quando ho avuto il malore, mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco, pensavo ad un’indigestione. Avevo mangiato in camera in fretta dopo una giornata di lavoro, poi ho capito che c’era qualcosa di più. Grazie al tempestivo intervento del 118, mi hanno fatto un elettrocardiogramma, non passava il dolore e quindi mi hanno ricoverato. In ospedale ho trovato la clinica con uno staff già pronto, non sono passato neanche dal pronto soccorso. Siamo andati subito in sala operatoria, mi hanno messo degli stent. Il mio prossimo libro è “Una vita di stent”.

E poi ha continuato: “È il destino che provoca degli eventi, ora spero che con me abbia finito. Non è stato un bell’anno, è successa questa cosa qui che non mi aspettavo. Sono sempre stato attento al mio cuore, ho fatto sempre controlli”. E poi ha concluso così: “La paura ti rimane, io ora ho paura a dormire da solo, a stare in casa da solo. Spero mi passi. Quando mi hai chiesto di venire a Domenica In ci ho pensato, poi ci ho ragionato su. E ho pensato devo reagire. Non ho avuto paura di morire, ma sono stato molto fortunato. Ho più paura adesso”.