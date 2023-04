Selvaggia Lucarelli, lanciata la bomba che nessuno si aspettava: “Ecco perché ce la su con Francesca Fagnani “

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli non è mai voluta andare ospite da Francesca Fagnani nel suo programma che riscuote tantissimo successo in termini di riscontro di pubblico, Belve. Questo suo rifiuto, la Lucarelli lo aveva anche motivato. Vediamo cosa aveva detto.

Selvaggia Lucarelli non vuole andare ospite da Francesca Fagnani a Belve, i motivi

Un po’ di tempo fa Selvaggia Lucarelli aveva motivato il suo rifiuto di andare ospite da Francesca Fagnani a Belve e aveva detto così: “Belve è una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva, in cui la gente improvvisamente tira fuori quello che aveva rimosso od occultato e la copertina di Chi”.

E ancora: “Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce”.

La Lucarelli diceva che la Fagnani si aspettava: ” … che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali” piuttosto che al pubblico arrivi un programma “godibile nella sua interezza”. E, ancora: “E’ una formula pensata per valorizzare la personalità dell’intervistatrice: lì si va per far vincere la conduttrice … Sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato. L’intervista è percepita come un’imboscata”. E poi concluse così in occasione di un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it: “È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione”.

La bomba che è stata lanciata: “La Lucarelli voleva condurre Belve, per questa ce la su con Francesca Fagnani”

Su mowmag.com e poi confermato e ripreso da Dagospia si legge così: “A Selvaggia non piace Belve perché non è capitato a lei“.

E poi: “Quando si è pensato a un programma di interviste feroci hanno scelto un’altra. Basterebbe per far rosicare anche il più puro di cuore”. E, ancora:

“Selvaggia Lucarelli ha costruito il proprio personaggio in tanti anni di pervicace gavetta per guadagnarsi un posto ad alzar palette nella giuria di Ballando con le Stelle, suo più grande e continuativo impegno finora”.

Ora c’è solo da aspettarsi una risposta della Lucarelli, infatti è difficile pensare che di fronte a tale provocazione resterà in silenzio.