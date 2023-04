Domenica In, puntata travolta dalle critiche, sui social esplode la rabbia contro Mara Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è andata in onda, come ogni domenica, una puntata di Domenica In condotta, come al solito, da Mara Venier.

In apertura di puntata la Venier ha ospitato Jerry Calà reduce da un infarto e un successivo intervento al cuore, per fortuna, perfettamente riuscito. Nonostante il momento molto toccante, i social si sono rivoltati contro la Venier per come ha condotto questa parentesi del programma. Vediamo cosa è accaduto e perché.

Mara Venier nella bufera per come ha condotto il momento dedicato a Jerry Calà

Mara Venier e Jerry Calà sono stati a lungo fidanzati e anche sposati, per questo, il legame che c’è tra i due è fortissimo.

Mara Venier ha voluto l’attore in studio da lei dopo che si è ripreso dall’infarto di due settimane fa ma il pubblico che ha assistito al programma l’ha massacrata di critiche per come ha condotto questo momento.

Tutto è iniziato quando la Venier si è lamentata di come sui social l’abbiano attaccata dopo che ha postato una foto della cena di sabato sera a casa sua insieme a Jerry Calà. Infatti, la Venier ha riferito che tanti sono stati i commenti di disapprovazione: “C’è sempre qualche cretino che sul legame mio e di Jerry dice: “Tu sei sposata con Nicola Carraro, e tuo marito cosa dice?”. Voglio chiarire: io e Jerry siamo stati compagni di vita per 8 anni, c’è stato anche un matrimonio all’estero poi annullato. Lui era molto farfallone, all’apice del successo etc e ci siamo lasciati. Ma dopo l’addio è nato un rapporto fondamentale di amicizia. Nicola non ha gelosie retroattive ed è il primo a voler bene a Jerry. Noi siamo una grande famiglia allargata e ci vogliamo bene. Pensate prima di scrivere frasi stupide”.

I social si rivoltano contro la Venier

Poi la puntata è proseguita e tanti sono stati gli ospiti nel salotto di Domenica In per festeggiare l’uscita dall’ospedale di Calà ma, poiché Mara Venier fa parte della vita di Jerry, in tanti filmati mandati c’era anche la Venier.

Sui social è partito l’attacco contro zia Mara: “L’uso personale che Maria Venier fa della sua trasmissione, nessuno mai”, oppure c’è chi ha scritto: “Mara Venier intervista Jerry Calà e manda un video su Mara Venier”.

E poi qualcun altro: “Le conduttrice che come tutte le settimane usa la televisione pubblica per parlare dei fatti suoi, oggi con un’arroganza ed un egocentrismo più allucinanti del solito mentre parla agli haters (tanto da fare il giro e passare dalla parte del torto)“.

Oppure anche c’è chi ha scritto: “Ma sinceramente, a noi che ci frega di tutto questo?”.

E poi qualcun’altro: “Comunque sto rivedendo Domenica In dopo diverso tempo avendo visto per tutto l’anno Amici. E niente… sempre la solita solfa: autoreferenzialità della signora della domenica a livelli surreali. Inserita anche nel servizio che parlava del malore di Calá”.

E ancora attacchi: “Ma la Venier invita solo i suoi ex e i suoi amici? Perché nessuno ha il coraggio di dirlo?” per poi seguire anche questo commento: “Lo studio di Domenica In come il salotto della conduttrice. Tanto rispetto per gli ospiti, ma sarà l’ennesima carrellata di vecchie edizioni del programma dove la Venier si mostrerà brava, giovane, bella, amica di tutti”.