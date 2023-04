“Verissimo”, Claudio Amendola risponde alle domande su Francesca Neri, all’ennesima domanda improvvisamente “Ora basta”, la Toffanin zittita, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin è andato ospite Claudio Amendola che si è molto raccontato. La Toffanin, ad un certo punto, gli ha detto: “Non posso non chiederti di Francesca” e lui ha assentito e ha iniziato a rispondere a tutte le domande ma poi, ad un certo punto, all’ennesima domanda, ha interrotto la padrona di casa e le ha chiesto di cambiare argomento. Vediamo cosa è successo.

Silvia Toffanin intervista Claudio Amendola

Silvia Toffanin, durante l’intervista a Claudio Amendola gli ha rivolto tante domande e poi non ha potuto evitare di fargli domande anche sulla fine del matrimonio, lunghissimo con l’attrice Francesca Neri.

Claudio Amendola ha iniziato a dire: “Le vorrò bene per tutta la vita” e poi: “La vita è bizzarra”.

Poi l’attore romano ha avuto belle parole nei confronti dei giornalisti: “Sono veramente grato a tutto il mondo dei media, della stampa, si sono comportati tutti in maniera esemplare” .

E poi ha spiegato perché: “Non c’è stato nessuno tipo di sciacallaggio né forzatura, grandissimo rispetto sia per Francesca che per me. E questo credo sia dovuto a quanto noi ci siamo rispettati in quei 25 anni e a quanto ci siamo protetti. Probabilmente abbiamo seminato molto bene per meritarci così grande attenzione e rispetto”.

E poi ha raccontato della fine inaspettata del suo rapporto: “La vita è bizzarra, strana, imponderabile. Non credevo mai di poter interrompere la mia storia con Francesca, ma è successo. La vita va vissuta per quella che è, nelle stagioni che ti offre. Potrà essere un enorme rimpianto o sarà comunque, per sempre, la pagina più importante della mia vita, il libro più importante della mia vita. Ma la vita ci ha portato a questo, e questo va accettato”.

Claudio Amendola all’ennesima domanda sulla fine del suo matrimonio blocca Silvia Toffanin

Dopo aver detto molto di come sta vivendo la fine dolorosa del suo matrimonio, poiché la Toffanin continuava a porgli delle domande e poiché lui è apparso visibilmente emozionato, ha detto alla Toffanin di passare ad un altro argomento. La Toffanin, che è stata così improvvisamente interrotta, ha compreso il suo desiderio e ha iniziato a fargli domande su Il Patriarca, una nuova serie tv che inizierà ad aprile.