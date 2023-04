Paolo Bonolis confessa “Ho una casa sul Tevere per stare da solo, perchè vengo qui”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e la confessione inaspettata. Il conduttore ha un appartamento sul Tevere dove si reca quando è in cerca di tranquillità.

Paolo Bonolis continua ad essere al centro del gossip per via della sua situazione sentimentale. Qualche tempo fa, il conduttore e la moglie Sonia Bruganelli hanno comunicato di dormire separati, in due appartamenti comunicanti. Subito dopo questa confessione è praticamente scoppiato il caos, visto che in molti hanno pensato ad una separazione in corso o comunque ad una crisi che è stata poi prontamente smentita dai diretti interessati. Adesso emerge un altro dettaglio che sta destando qualche preoccupazione. Paolo ha un appartamento sul Lungotevere Flaminio dove si reca quando è in cerca di un pò di solitudine. Ma con Sonia, va davvero tutto bene?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, come vanno le cose tra loro?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Da un pò di tempo a questa parte si parla di una possibile crisi, che però è stata smentita dai diretti interessati. In questi giorni è emerso un dettaglio che in qualche modo sta facendo circolare ancora una volta queste voci su una possibile crisi tra i due. Nel corso di una intervista che il conduttore ha rilasciato in questi giorni a Repubblica, ha fatto delle rivelazioni molto intime e private.

Il conduttore confessa di avere un proprio appartamento sul Lungotevere

Nel corso di questa chiacchierata, Paolo Bonolis ha confessato di avere un appartamento sul Lungotevere Flaminio dove si reca spesso, quando è in cerca di un pò di tranquillità e solitudine. E’ un appartamento che si affaccia proprio sul Tevere con vista Cupolone, dove Paolo si reca anche per lavorare senza essere disturbato. «E’ un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità. Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di pare, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio». Queste le parole di Bonolis il quale ha ancora aggiunto che quell’appartamento è il posto dove ha costruito il suo mondo.

Le dichiarazioni di Paolo

Inevitabilmente, ha parlato anche della casa dove vive con la sua famiglia, che si trova sul Ponte Milvio. “La casa di famiglia è a Ponte Milvio ed è il punto di partenza e di ritorno di ogni mia giornata. Ma è sempre affollatissima: figli, amici dei figli, nipoti quando sono in Italia, personale di servizio. A volte mi sembra di essere un portiere d’albergo. Per questo mia moglie Sonia si è creata uno spazio dedicato a lei sullo stesso pianerottolo di casa e io vengo qui: una stazione intermedia tra lavoro e famiglia». Insomma, stando alle sue parole non sembra esserci alcuna crisi con Sonia, ma solo una necessità da parte di entrambi a quanto pare, di avere i propri spazi.