GF Vip, Sonia Bruganelli gela tutti: “L’anno prossimo non ci sarò a meno che non mi danno tantissimi soldi”

Sta per concludersi anche questa edizione de Il grande fratello vip. Edizione molto discussa, da qualcuna definita anche molto maleducata che ha costretto anche a far chiedere scusa al pubblico. A farlo sono stati sia Sonia Bruganelli che Alfonso Signorini ma anche gli stessi inquilini della casa. Sono volate parole grosse, gesti maleducati e tante situazioni che al pubblico non sono piaciute tanto da far mettere in discussione anche che ci saranno, dopo questa, altre edizioni. A poco dalla finale, una delle due opinioniste, Sonia Bruganelli che ha rivestito questo ruolo accanto ad Orietta Berti, sui social ha fato delle considerazioni da cui si è capito che non intende partecipare più alla trasmissione se dovesse esserci anche l’anno prossimo. Vediamo cosa ha scritto.

Sonia Bruganelli sui social è chiarissima “Ultimo capitolo”

Per Sonia Bruganelli questo è il secondo anno che riveste il ruolo di opinionista nel Grande fratello vip, l’anno scorso accanto ad Adriana Volpe, con la quale non legò affatto e quest’anno accanto a Orietta Berti con la quale, invece, ha legato molto. Alla fine di questa edizione, la Bruganelli sui social ha scritto così: “Ultimo capitolo di un libro lungo ma che porterò con me come, il libro che mi ha fatto capire molte cose, anche di me“.

Per Sonia Bruganelli la sua erede potrebbe essere Giulia Salemi: “Arrivata l’ora di Giulia Salemi”

La Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in occasione della quale ha detto che l’anno prossimo non ci sarà e poi ha spiegato meglio: “Se c’è qualcosa che mi farebbe cambiare idea? Cosa potrebbe farmi cedere? Tanto denaro! Ma io rimango una produttrice, dopotutto. Non credo che arriverà e va bene. Anche perché come ho già dichiarato, penso sia arrivata l’ora di ragazze come Giulia Salemi e altre che sono cresciute con il Grande Fratello Vip”.

E poi ha detto la sua sugli haters: “Gli haters? Non mi interessano. Mi dispiace che molti non scrivano in italiano, mi rendo conto di cosa provochi l’invidia sociale, la mancanza di cultura ed istruzione. Un po’ come quando dicono che mio figlio è raccomandato per il calcio quando, se sei una pippa sul campo, non vai da nessuna parte. Non rispondo mai perché, se lo facessi, probabilmente sarei mangiata da quell’onda: mi dispiacerebbe sprecare la mia vita a tirare fuori odio e malignità”.