Aurora Ramazzotti dopo il parto: “Ecco quando tornerò sui social”

Aurora Ramazzotti dopo la nascita di Cesare annuncia il ritiro dai social per recuperare le forze. Ecco le parole della figlia di Eros e Michelle.

Aurora Ramazzotti nei giorni scorsi ha partorito il suo bambino, Cesare ma contrariamente a quanto si potesse immaginare, l’influencer è stata parecchio assente sui social. Proprio in queste ore, la figlia di Eros e Michelle Hunziker è tornata per spiegare in qualche modo questa sua assenza, sostenendo di voler recuperare un pò le forze prima di tornare. Ecco però le sue parole.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti da pochi giorni è diventata mamma, dopo aver messo al mondo il piccolo Cesare. Ad ogni modo, dopo l’annuncio sui social e dopo aver pubblicato una foto in cui si mostrava sorridente, Aurora è stata parecchio assente e questo aveva in qualche modo insospettito i suoi follower. La figlia di Eros e di Michelle sta vivendo un momento molto particolare della sua vita, una nuova vita e questo è proprio quanto ha ammesso la stessa Aurora. «Ogni momento è una scoperta», ha scritto nelle scorse ore Aurora che ha rotto il silenzio annunciando però di volersi prendere una pausa.

Il post sui social annunciando la pausa dai social

«Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta», queste le parole di Aurora Ramazzotti. Queste parole sono arrivate a corredo di uno scatto dove il protagonista è il suo piccolino, ovvero la manina di Cesare, venuto al mondo dall’amore tra Aurora ed il compagno Goffredo Cerza. Ovviamente, però, Aurora non ha potuto non ringraziare tutti coloro i quali le sono stati vicini e che le hanno inviato dei messaggi di affetto e di auguri su Instagram.

Le parole della neo mamma

“Grazie per i vostri dolci pensieri”, ha scritto poi Aurora annunciando di volersi prendere una pausa dai social, uno stop che potrebbe durare soltanto qualche giorno, giusto il tempo di ricaricare le energie e riprendere le forze. “Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo”, ha detto Aurora.