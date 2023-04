Amici, Maria De Filippi mai vista così con Rudy Zerbi “Tu hai un problema”

0 SHARES Condividi Tweet

La terza puntata di Amici è stata piuttosto esilarante, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno dato vita ad una performance davvero divertente e imbarazzante.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la terza puntata del serale del talent che ha avuto come sempre un grandissimo successo. Ancora una volta i professori hanno lanciato dei guanti di sfida e nella serata di ieri è toccato ad Arisa ed Emanuel Lo lanciarlo nei confronti di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La loro performance ha davvero sorpreso e divertito tutti. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Amici, grande successo per la terza puntata

La terza puntata del serale di Amici è andata in onda ieri, sabato 1 aprile 2023 e come sempre è stata un grande successo. Anche nel corso della terza puntata del programma di Canale 5, i professori hanno lanciato dei guanti di sfida. Questa volta è toccato ad Arisa ed Emanuel Lo che hanno lanciato questa sfida a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Guanto di sfida tra professori, esilarante l’esibizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

I due si sono vestiti da galline prendendo in giro Lorella e Arisa, poi hanno cambiato abiti ed hanno fatto un’esilarante imitazione di Paola e Chiara con il singolo Furore che hanno presentato al Festival di Sanremo. “Tu hai un problema, sei veramente brutto”, ha detto Maria, rivolgendosi a Zerbi, dopo la sua performance. I due in qualche modo hanno messo in imbarazzo Maria, con questa performance esilarante e per certi versi imbarazzante. Subito dopo Arisa e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle note di Mambo italiano, con un giusto mix tra canto e ballo. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti sulle note di Beyoncè e Jay-Z ammaliando tutti come hanno fatto la scorsa volta.

I risultati dei giudici

I giudici hanno poi votato e Cristiano Malgioglio ha fatto sapere di essere rimasto piuttosto colpito da Arisa-Todaro ma anche da Cuccarini e Lo, ma ha votato per Zerbi e Celentano perchè è stata una performance molto divertente. Michele Bravi ha premiato Lorella Cuccarini così come Giuseppe Giofrè che ha votato per i CuccaLo.