Il cantante mascherato, Milly si scusa ancora ma sui social non la perdonano

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante mascherato, continuano le proteste sul programma di Milly Carlucci. Cosa sta accadendo in questa edizione?

Il cantante mascherato, anche nel corso della puntata di ieri del programma di Milly Carlucci è accaduto un pò di tutto. Non sono mancati i momenti di grande divertimento, ma anche di tensione ed imbarazzo. Nonostante tutto, però, continuano le polemiche intorno al programma, che molto probabilmente non tornerà il prossimo anno perchè non piace abbastanza il pubblico. Ma cosa lamentano i telespettatori?

Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci non convince

Gli ascolti sono piuttosto deludenti ed i costi per la realizzazione di questo programma, sono invece troppo alti. Molti lamentano anche il fatto che diverse maschere siano state già svelate nel corso della prima e seconda puntata e che nonostante questo continuano a rimanere in gara, giusto per andare avanti. Le puntate durano sempre tanto e finiscono a notte fonda ed anche questo particolare non piace al pubblico. Insomma, non mancano gli spunti per le polemiche e questi sono alcuni dei motivi per i quali questo programma non sembra decollare.

Milly chiede scusa a Nunzia De Girolamo ma il pubblico si ribella

Anche la puntata di ieri è finita molto tardi ed anche in questo caso Milly Carlucci ha dovuto chiedere scusa a Nunzia De Girolamo che va in onda in seconda serata con Ciao Maschio. Le scuse della conduttrice però, non sono piaciute ai telespettatori, e tanti sui social hanno attaccato la conduttrice, rimproverandole di non aver rispetto della collega. Alcuni utenti e telespettatori hanno sottolineato che il ritardo e dunque le scuse possono starci per la prima puntata, ma non per ogni sabato sera.

Polemiche per il programma di Rai 1, cosa sta accadendo?

Ma non finisce qui, visto che diversi telespettatori hanno anche lamentato il fatto che dietro queste maschere ci sia un personaggio over 70 e niente giovani. Nel corso delle puntate precedenti sono stati mascherati Sandra Milo, Valeria Fabrizi, Simona Izzo e Gianmarco Tognazzi. Ieri sera, invece, è stata smascherata la maschera dell’Ippopotamo, ovvero Mal che di anni ne ha 79. “Ci risiamo, anche Mal ha una certa età e non regge a lungo. Difficile davvero credere che non sia tutto combinato”, ha scritto un utente su Instagram, subito dopo la puntata. Insomma, Il cantante mascherato difficilmente tornerà in tv il prossimo anno, visto quanto sta accadendo in questa edizione.