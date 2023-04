Ballando con le stelle 2023, bomba sul programma: “Le novità che ci saranno sono clamorose”

0 SHARES Condividi Tweet

Il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi ha rivelato alcune indiscrezioni sulla nuova edizione di Ballando con le stelle parlando addirittura di clamorose novità in arrivo.

Ballando con le Stelle può essere considerata una delle trasmissioni Rai più amate e seguite dai telespettatori. E anche se all’inizio della nuova edizione mancano ancora diversi mesi ecco che iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Le rivelazioni di Alberto Dandolo su Ballando con le stelle 2023

La celebre trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, è seguita da milioni di telespettatori con grande passione e affetto. All’inizio della nuova edizione mancano ancora diversi mesi ma nonostante questo sono molti coloro che vanno alla ricerca di rumors sul web. A tal proposito è possibile dire che il giornalista Alberto Dandolo ha reso note, su Oggi, alcune particolari indiscrezioni di cui si sta tanto parlando. “Le novità saranno clamorose. La conduttrice ha infatti in mente di rinnovare il cast fisso e delle dinamiche della gara”, queste di preciso le sue parole.

Le indiscrezioni sulla nuova edizione

Insomma, se da una parte è ancora molto presto poter dire chi saranno i concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle ecco che allo stesso tempo le parole espresse dal giornalista Alberto Dandolo stanno facendo un po’ preoccupare i fan dello show di Rai 1. I giurati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli quindi sembrerebbero essere a rischio. Qualcuno di loro potrebbe infatti perdere il posto da giurato per essere sostituito da qualche volto nuovo. Ma esattamente, chi sarà a perdere il posto? Purtroppo al momento rispondere a tale domanda non è possibile, ma in ogni caso sarà sicuramente una grossa perdita per i fan della trasmissione che negli anni si sono molto affezionati a tutti i giurati, anche quelli che spesso finiscono al centro di critiche e polemiche.

Selvaggia Lucarelli pronta a lasciare Ballando con le stelle?

In particolar modo sono molti coloro che credono che a lasciare per sempre Ballando con le Stelle potrebbero essere o Guillermo Mariotto oppure, soprattutto, Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima infatti nel corso dell’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci si è spesso trovata coinvolta in una serie di polemiche. E a non rendere semplice la sua permanenza nello show di Rai 1 è stata anche la presenza, tra i concorrenti, del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Proprio date le numerose polemiche in cui la giurata e giornalista si è trovata coinvolta sono in molti a credere che possa essere lei la giurata sostituita da un volto nuovo. Ma al momento si tratta di semplici supposizioni per cui non ci rimane che attendere.