Avanti un altro, chiusura anticipata, parlano Paolo Bonolis e Miss Claudia

Avanti un altro non tornerà il prossimo anno? Mancano all’appello 18 puntate, Bonolis e Miss Claudia rompono il silenzio.

Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis è a rischio? E’ da un pò di tempo che si vocifera il fatto che il programma di Canale 5 tanto amato dai telespettatori possa chiudere i battenti prima del previsto. Nelle scorse settimane, era intervenuta Sonia Bruganelli, che lavora dietro le quinte del programma, smentendo categoricamente questa notizia. Adesso a parlare, invece, sono stati proprio Paolo Bonolis e Claudia Ruggeri. Ma cosa hanno riferito entrambi?

Avanti un altro, possibile chiusura anticipata?

Avanti un altro, come tutti sappiamo, è il programma tanto amato dai telespettatori italiani che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Da un pò di tempo si parla di una possibile chiusura anticipata del programma, notizia che nelle scorse settimane era stata smentita proprio dalla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. Adesso però a far sorgere dei dubbi è stato il diretto interessato, ovvero Paolo Bonolis che ha salutato i telespettatori con una “probabilità”.

Adesso a rompere il silenzio sono Paolo Bonolis e Claudia Ruggeri

“Probabilmente ci vediamo l’anno prossimo”, ha detto Paolo Bonolis chiudendo la 12esima edizione di Avanti un altro, la cui ultima puntata è stata trasmessa proprio ieri, venerdì 28 aprile 2023 su Canale 5. In totale sono state mandate in onda ben 83 puntate, meno rispetto al previsto. La programmazione, infatti, prevedeva un totale di 101 puntate, dunque che fine hanno fatto le rimanenti 18? Su questa vicenda, ha rotto il silenzio anche Miss Claudia, ovvero Claudia Ruggeri che oltre ad essere la cognata di Bonolis è anche una delle protagoniste del programma in questione. Claudia avrebbe fatto sapere ai telespettatori che il resto delle puntate, ovvero le 18 saranno trasmesse nel corso del 2024, in coda a quelle che saranno registrate in autunno.

Cosa aveva riferito Marco Salvati?

Insomma, se inizialmente sembrava che questa indiscrezione fosse del tutto “inventata”, adesso c’è il dubbio che possa trattarsi di una verità. Del resto a far sorgere alcuni dubbi era stato proprio Marco Salvati che è uno degli autori del programma. Lo stesso aveva dichiarato che il format ha ormai esaurito la spinta innovativa e che molto probabilmente quella del 2024 sarebbe stata l’ultima stagione.