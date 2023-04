Marco Borriello senza freni su Belen “Con lei ho vissuto la storia più importante della mia vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Borriello torna a parlare di Belen Rodriguez e fa un’importante confessione sulla loro storia d’amore.

Marco Borriello, un ex calciatore uno dei più famosi e talentuosi di tutti i tempi, in questi giorni si è raccontato ed ha parlato della sua vita privata. Inevitabilmente, Marco ha parlato della sua storia d’amore con Belen Rodriguez ed ha espresso delle parole molto importanti per la showgirl argentina. Ma cosa ha riferito?

Marco Borriello, l’ex calciatore si racconta

Marco Borriello, l’ex calciatore in questi giorni ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera, parlando di tanti argomenti legati alla sua vita privata. L’ex calciatore ha confessato di aver avuto da giovane il desiderio di cambiare ogni sei mesi, di cercare nuove emozioni. “Solo a Milano e al Milan ci sarei rimasto per sempre, ma non è stato possibile”, ha confessato Borriello che adesso ha cambiato totalmente vita. L’ex calciatore vive oggi a Ibiza, dove ha giocato con la squadra locale, diventando però dirigente.

Il passato nel mondo del calcio, la fortuna accumulata

«Ho scelto di non avere più padroni. Ho una piccola quota dell’Ibiza calcio: sono consigliere e ambassador del club. Mi piace anche il mondo della finanza e del real estate…». Queste le parole dichiarate da Borriello che ammette di stare molto bene economicamente grazie al suo trascorso nel mondo del calcio dove ha potuto lavorare per diversi anni.«Credo di aver guadagnato 30 milioni. Non mi sono fatto mancare niente, ho avuto una vita costosa e dispendiosa ma sono riuscito a salvare il patrimonio». Queste le parole dichiarate da Borriello nel corso dell’intervista che ha anche parlato della sua vita privata.

Le parole sulla storia con Belen Rodriguez

Non ha nessuna compagna al momento, ma nel corso dell’intervista l’ex calciatore ha parlato del suo rapporto con Belen. «È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano l’abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo». Borriello non si è mai sposato ed ha anche spiegato il motivo, ovvero il fatto che al giorno d’oggi sono soliti sposarsi molto giovani e poi tradire. Alla domanda, se abbia mai tradito ha risposto di no, ammettendo “Quando sono stato fidanzato non l’ho mai fatto”.