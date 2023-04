Chiara Ferragni lascia tutti senza parole: “Non sono ancora pronta per questo”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni risponde ad un follower che le chiede se abbia intenzione di avere un terzo figlio. La sua risposta inaspettata.

Chiara Ferragni, è in arrivo il terzo figlio? Proprio in questi giorni è arrivata la risposta da parte dell’imprenditrice digitale più famosa al mondo. La moglie di Fedez, ha deciso di rispondere alle domande poste dai suoi follower e tra questi, qualcuno le ha chiesto qualcosa riguardo la possibilità di avere un terzo figli. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Chiara Ferragni risponde alle domande di un follower sul terzo figlio

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici digitali più famose in tutto il mondo. Come sempre molto presente sui social, anche in questi giorni Chiara ha risposto ad alcune domande arrivate da parte dei suoi follower e lo ha fatto senza alcuna remora e senza nascondersi. Chiara ha così risposto ad un follower che le ha chiesto se volesse altri bambini, domanda arrivata nel box domande su Instagram. “Vorrei avere tre figli come mia madre”, ha così esordito Chiara che ha aperto la possibilità così all’arrivo del terzo figlio. Subito dopo la sua risposta, ecco che si è scatenato ancora una volta il gossip che la vede già incinta del terzo figlio.

L’imprenditrice vuole allargare la famiglia ma non adesso

Nel dettaglio Chiara ha risposto in inglese alla domanda posta da un follower.«Ho sempre pensato di avere tre bambini come mia madre, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro. Non sarei ancora pronta ad avere un terzo bambino», questa la risposta dell’influencer, che ha risposto ad alcune domande arrivate attraverso il box domande. Chiara vorrebbe il terzo figlio e non nasconde che presto possa arrivare, ma non nell’immediato. Al momento, la vita di Chiara e Fedez è abbastanza piena, tra lavoro e figli, Leone e Vittoria che riempono le loro giornate. Chi lo sa se il terzo figlio arriverà presto o se Chiara e Fedez aspetteranno ancora un pò prima di allargare la famiglia.

Nuove critiche per la moglie di Fedez che si mostra in intimo

Chiara è sempre molto attiva sui social e proprio in questi giorni si è mostrata ancora una volta in lingerie e con il seno in vista. Così come accaduto in passato, anche in questa occasione è stata abbastanza criticata ma lei ha voluto rispondere e lo ha fatto in modo piuttosto bizzarro . Nella didascalia della foto su Instagram ha scritto “Sono qui per i commenti”, ed effettivamente sono arrivate tante critiche.