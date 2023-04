Amici 22, Arisa velenosa con Rudy Zerbi “C’è una cosa che non conosce”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa in attesa della nuova puntata di Amici lancia una nuova frecciatina a Rudy Zerbi sulle galline. Ecco cosa ha riferito la cantante.

Ad Amici 22 continuano le tensioni tra i professori e proprio nel corso dell’ultima puntata, Arisa ha lanciato una frecciatina a Rudy Zerbi. La puntata andrà in onda questa sera, sabato 29 aprile ma come sempre sul web arrivano le anticipazioni di ciò che vedremo. I professori tenteranno ancora una volta di portare i propri allievi alla semifinale che andrà in onda il prossimo sabato e poi alla finale. In attesa di questi appuntamenti importanti, la tensione continua a salire e proprio tra i docenti continuano ad essersi liti e battibecchi.

Amici, Arisa risponde alla frecciatina di Rudy Zerbi sulle galline

Ad Amici, questa sera sabato 29 aprile due professori saranno protagonisti di un battibecco che sicuramente non passerà inosservato. I professori sono sempre più tesi in attesa della semifinale della prossima settimana e gli animi sono sempre molto caldi. In particolare, Rudy Zerbi pare che non perda occasione per punzecchiare le sue colleghe di canto, definendole due mamme chiocce. Di conseguenza, ogni settimana porta una gallina finta in studio per imitarle.

L’allieva preferita, le parole di Arisa

Arisa, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni ha parlato ed ha così risposto alla frecciatina di Rudy.“Lui non conosce le galline, che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. Sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”. Il giornalista ha chiesto poi alla docente quale sia l’allieva “preferita”. La sua risposta è stata “Federica”, aggiungendo che è “il simbolo della didattica buona del talent”. Federica effettivamente è arrivata ad Amici senza aver mai preso lezioni di canto e dunque senza tecnica, ma con un grande talento.

Il guanto di sfida, cosa ha detto la cantante

Intanto, anche questa sera andrà in scena il guanto di sfida dei professori e ci sarà l’ennesima esibizione tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, contro quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Arisa e Raimondo Todaro, inizialmente mischiavano le due arti, il canto ed il ballo, mentre nelle ultime due puntate la cantante ha deciso solo di cantante.“Penso che Raimondo ballando con me non possa esprimersi al massimo. […] E poi abbiamo poco tempo per provare, quindi vado di canto e via”.