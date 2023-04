È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici infastidita con Alfio: “Ma che fai?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici non ha visto di buon occhio un comportamento in cucina di Alfio e, senza esitare, lo ha sottolineato davanti a tutta Italia.

Vediamo cosa è successo.

Antonella Clerici infastidita da Alfio lo riprende in diretta

Ieri, durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha provato molto fastidio per un comportamento tenuto da Alfio e glielo ha detto chiaramente in faccia.

Infatti, dopo che Sal De Riso, ha preparato il profiteroles al limone, Antonella Clerici ha dato la

crema avanzata a chi era in studio con lei. Lorenzo Biagiarelli ha affondato il cucchiaino, l’ha presa e assaggiata una volta e non ne ha preso più, invece Bottaro prima ne ha preso un cucchiaino ma poi dopo, aver assaggiato altra volta da un mestolo lo ha rimesso nella crema. Antonella Clerici, stizzita per quel comportamento, ha detto: “Ma non si fa, bisogna offrirla a tutti col cucchiaino”. A quel punto è intervenuto Sal De Riso che ha tranquillizzato la Clerici invitandola ad apprezzare le persone per quello che sono.

Ma poi la Clerici, dopo aver firmato il cartone che conteneva la magnifica torta preparata da Sal De Riso, l’ha affidata a Bottaro per farla consegnare visto che si trattava di un dolce con dedica ma, nel darla, ha detto riferendosi a Bottaro: “Non so se quel dolce arriverà mai”.

La reazione del web

Come Antonella Clerici, anche il web non ha apprezzato che Alfio riponesse nella crema il cucchiaino dal quale aveva precedentemente assaggiato la crema e questa scena ha scandalizzato non solo Antonella. Infatti, sul web si sono scatenati con commenti di rimprovero del tipo: “Che vergogna, ma che persona è”.

Antonella Clerici, che è molto apprezzata e amata per la sua sincerità e spontaneità, qualche settimana fa è stato ospite da Fabio Fazio al quale ha risposto così alla domanda del perchè è sempre sincera con il pubblico e racconta tutti i fatti suoi: «Perchè secondo me è giusto, io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in menopausa». Alchè Fabio Fazio ha detto: «Ma si fa per dire… corna.. no…» e lei ha controbattuto: «No no, corna vere».

Poi Fabio Fazio le ha chiesto: «Ma tu mangi prima di condurre?» e lei: «Sì mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima». Poi Fazio ha voluto sapere se dopo aver mangiato non le venisse sonno e lei: «No zero. Una volta sola non ho mangiato e son caduta dall’altalena».

Poi della su vita ha raccontato: «Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta».