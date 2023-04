Amici 22, Arisa attacca Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la replica del ballerino la asfalta, in studio nessuno parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Amici, il serale del sabato sera e c’è stato un momento in cui tutti in studio sono rimasti spiazzati. E’ stato quando Arisa ha criticato la scelta di Lorella Cuccarini e d Emanuel Lo e il ballerino non se l’è tenuta ma le ha dato una risposta che ha fatto restare tutti in silenzio. Vediamo di cosa si tratta.

Arisa contro la decisione di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo di schierare sempre Angelina che è fortissima

Ieri durante il serale di Amici c’è stato un momento in cui Arisa ha preso posizione in modo netto contro la scelta di Lorella Cuccarini ed Emanuel lo ed è stato quando i due ballerini hanno deciso di schierare la bravissima Angelina contro Federica.

Infatti, quando la coppia formata dalla Cuccarini e Emanuel Lo ha voluto sfidare Arisa e Raimondo, le prime due manche sono finite in parità e, dunque, con la terza ci si giocava tutto.

Allora I CuccaLo hanno deciso di optare per i più forti della loro squadra e quindi, la scelta è ricaduta su

Cricca in duetto con Angelina.

Ma Arisa non l’ha presa bene e ha detto così: «Secondo me tu non hai fiducia in Cricca, lo fai sempre cantare con Angelina».

E la Cuccarini, che riesce sempre a trovare le parole giuste e non si fa intimorire da nessuno, le ha replicato subito così: «Loro due hanno due vocalità che si sposano insieme, se tu non pensi lo stesso dei tuoi non è colpa nostra. Siamo al sabato sera e ci piace fare spettacolo e loro sono uno spettacolo insieme».

La risposta è stata impeccabile.

Ma a quel punto è intervenuto Raimondo Todaro che, invece, avrebbe preferito veder esibire due ballerini, ma le regole non prevedono per forza così.

L’intervento di Emanuel Lo gela tutti

Dopo che ognuno ha detto la sua, è voluto intervenire anche Emanuel Lo che, con poche parole, ha rimesso tutti a posto: «Queste sono solo chiacchiere, il pallino ce l’abbiamo noi e facciamo come ci pare». A quel punto nessuno ha parlato più né avrebbe potuto dire qualcosa e così si sono esibiti i ragazzi, Federica cantando Sono solo parole mentre Cricca e Angelina, cantando My heart will go on. Come era prevedibile, per tutti, hanno vinto Cricca e Angelina.