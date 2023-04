Verissimo, Michele Cucuzza senza freni: “Ho fatto tantissimi errori, ecco come è la mia vita ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 8 aprile ospite da Silvia Toffanin nella sua trasmissione del pomeriggio è andato il giornalista Michele Cucuzza che si è molto raccontato sia da un punto di vista personale che da quello professionale. Vediamo cosa ha detto l’amatissimo ex volto de La vita in diretta.

Michele Cucuzza parla a ruota libera delle due figlie

Michele Cucuzza ha due figlie, Carlotta e Matilde nate da mamme diverse che lui ama oltre ogni cosa e di loro ha detto così, a cuore aperto, e senza riserve di alcun tipo: “Ho cercato di essere presente. Inutile che ci nascondiamo, i figli vogliono che i genitori la sera entrino insieme in camera, però ho provato a sopperire a questo con grandi dosi di affetto. Gli ho dato molto amore e loro si sentono sorelle. Abbiamo la nostra chat, si chiama “Tempesta” perché noi siamo un po’ una tempesta”.

Della prima figlia, Carlotta che è nata a Parigi e lì vive con la mamma ha detto: “Lei parlava solo francese. Quando è arrivata la sorella improvvisamente mi ha chiesto di non dirle più nulla in francese ma solo in italiano. Da allora in poi non ci siamo più detti una parola in francese”. E poi ha concluso così, orgoglioso di ciò che ha ora sia in termini di qualità di rapporto con le figlie che di quantità: “Ho fatto sicuramente tantissimi errori, però noi siamo un trio bellissimo. Abbiamo fatto di tutto: viaggiato, imparato lingue, siamo andati al cinema, abbiamo letto. Sono un papà molto affettuoso e sono ripagato, perché le mie figlie non nascondono il loro affetto nei miei confronti”.

Cucuzza parla della sua vita privata sentimentale

Michele Cucuzza da Silvia Toffanin ha parlato anche di un altro aspetto della sua vita, quello che riguarda l’amore romantico e, a questo proposito ha detto senza però, fare nomi: “Ho un’affettuosa amicizia che mi lega a una persona da diversi anni. Sto bene. Innamorarsi è sempre bello, se togli l’amore la vita è povera”.

Quella di Michele Cucuzza è stata davvero una bella intervista porchè il giornalista si è lasciato intervistare senza sovrastrutture. D’altronde la gente lo ha sempre amato e seguito da quando conduceva, con grandissimo successo, ogni pomeriggio su Rai 1 La vita in diretta.