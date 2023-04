Back to school, Federica Panicucci decide di svelare “Cosa faranno alcuni personaggi”

0 SHARES Condividi Tweet

Anticipazioni importanti quelle svelate da Federica Panicucci sul programma Back to school che ha debuttato la scorsa settimana su Italia 1.

Back to school, è questo il nuovo programma condotto da Federica Panicucci che si sta rivelando davvero molto simpatico e divertente. La trasmissione, in onda su Italia 1 ha debuttato lo scorso mercoledì e la prima puntata è stata davvero molto divertente e ricca di colpi di scena. Il gioco prevede che circa 30 vip tornino tra i banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare davanti ad una commissione che è formata da cinque veri maestri. A raccontare qualche aneddoto e dare qualche anticipazione sul programma è stata proprio lei, Federica. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Back to school, torna il programma con al timone Federica Panicucci

Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino 5 ed una delle più amate di sempre, in questi giorni ha debuttato su Italia 1 con il programma Back to school, che sta piacendo tanto ai telespettatori italiani. Ebbene, dopo il successo della prima puntata, c’è grande attesa per la seconda, che andrà in onda tra pochi giorni. A dare qualche anticipazione al riguardo è stata proprio lei, Federica che ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Tele Sette.

Le anticipazioni di Federica sul programma

Ad un certo punto dell’intervista, la conduttrice ha anche dato un’anticipazione. “Ci saranno rivelazioni con personaggi che magari sembravano essere preparatissimi e viceversa”. Queste le parole della conduttrice, che ha dato quel velo di mistero che tanto piace ai telespettatori. Ma a chi si sarà riferita la Panicucci?

Gaffe clamorose di alcuni vipponi, la giustificazione della conduttrice

Durante la prima puntata, alcuni vip sono stati protagonisti di gaffe clamorose e questo ha lasciato piuttosto senza parole il pubblico di Italia 1. A tal riguardo, sempre nel corso dell’intervista, la Panicucci ha voluto commentare.“Da un lato influisce l’ansia”, ha detto la padrona di casa, volendo in qualche modo giustificare gli scivoloni di alcuni vip. Sul finire della chiacchierata, poi, la conduttrice ha voluto esprimere uno dei suoi desideri più grandi. “Mi piacerebbe vedere davanti alla Tv il ragazzino che a scuola sta studiando le stesse cose. Ma anche i genitori e i nonni che hanno sempre le risposte in tasca”, ha aggiunto Federica.