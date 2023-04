Cattelan, al veleno sul monologo di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo: “Ecco cosa avrei detto io”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ancora sotto i riflettori per la sua esperienza al Festival di Sanremo. Alessandro Cattelan commenta il suo monologo sul palco dell’Ariston.

Nonostante il Festival di Sanremo 2023 sia finito ormai da diverse settimane, se ne continua a parlare. Proprio in questi giorni, si è tornati a commentare la presenza di Chiara Ferragni alla kermesse canora più importante d’Italia. Nello specifico, è stato Alessandro Cattelan a tornare a parlare di Chiara e del suo monologo presentato sul palco dell’Ariston, che già in quella occasione aveva catturato a se diverse critiche e polemiche. Il conduttore, si è lasciato andare ad un commento abbastanza duro nei confronti di Chiara e del suo monologo. Ma cosa ha riferito?

Alessandro Cattelan si racconta in un’intervista a Fanpage

Il Festival di Sanremo è finito da diverse settimane, ma nonostante questo c’è chi ancora ne parla. In questi giorni, a tornare sull’argomento è stato Alessandro Cattelan, il conduttore che ha nello specifico commentato il monologo di Chiara Ferragni. Parliamo della lettera scritta dall’influencer e rivolta a se stessa, che ha dato adito a diverse polemiche già nei giorni scorsi. Il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Fanpage, nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti. Alessandro è pronto a ripartire in tour con il suo one-man show “Salutava sempre” dopo un grande successo ottenuto in questi mesi con “Stasera c’è Cattelan”. Innanzitutto ha parlato della sua carriera, ovvero della sua gavetta, dei programmi condotti su MTV e TRL e poi la grande occasione con Sky e la conduzione di uno dei programmi più visti in tv, X Factor.

Il conduttore parla del suo nuovo programma Rai

A distanza di dieci anni è poi approdato in Rai, dove adesso conduce un programma su Rai 2, intitolato late night.“ È il posto in cui mi diverto di più, perché è il genere di programma che più mi somiglia, perché cambia velocemente e mi impedisce di annoiarmi. In Rai è cambiato, siamo arrivati un po’ con quella mania di precisione che avevamo a Sky e che a Sky era possibile fare. E questo non è necessariamente un bene, perché poi a volte il rischio è quello di offrire poi un prodotto un po più freddo. Qui, per dirla in gergo tecnico, abbiamo svaccato e ci divertiamo ancora di più.

Il commento duro su Chiara Ferragni e la “lettera a se stessa” a Sanremo

Ad un certo punto, il giornalista ha chiesto al conduttore, cosa direbbe se dovesse scrivere una letterina a se stesso 20enne, proprio come ha fatto Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Il conduttore ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla nota imprenditrice. “Sicuramente la farei più corta, gli direbbe: Alessandro, pensavo peggio“, ha detto Cattelan, ovviamente con la sua solita ironia.