Felicissima sera, Antonella Clerici alla domanda su Giletti “E’ vero che sei stata fidanzata con lui?” prima risponde e poi dice “Lo giuro”

Antonella Clerici a Felicissima sera risponde alle domande dei due comici pugliesi. Pio e Amedeo chiedono spiegazioni sul presunto flirt con Massimo Giletti, la risposta non tarda ad arrivare.

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate di sempre, nella serata di ieri venerdì 7 aprile 2023 è stata ospite della puntata di Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo. E’ stata una puntata davvero speciale, ricca di momenti di grande divertimento e diversi sono stati gli ospiti anche di un certo calibro che hanno animato la serata. Abbiamo visto Diletta Leotta, Biagio Antonacci, Nek, Paolo Bonolis, Fausto Leali, Francesco Renga e infine anche Antonella Clerici. Quest’ultima è stata ovviamente al gioco dei due conduttori comici che ad un certo punto hanno rivolto alla Clerici una domanda su Massimo Giletti. La sua risposta non è tardata ad arrivare ed è stata piuttosto interessante.

Antonella Clerici a Felicissima sera, la conduttrice risponde alle domande dei due comici

Antonella Clerici nella serata di ieri, venerdì 7 aprile 2023 è stata ospite della puntata di Felicissima sera, il programma di Pio e Amedeo che è tanto piaciuto ai telespettatori italiani. Ad un certo punto, la conduttrice è stata chiamata in causa dai due comici e invitata dagli stessi a fare chiarezza su un gossip che da tanti anni circola sul suo conto. Da tempo, infatti, si vocifera che Antonella abbia avuto un flirt con Massimo Giletti, il noto conduttore.

La domanda su Massimo Giletti, la conduttrice risponde e lascia tutti senza parole

Così, Pio e Amedeo hanno chiesto alla conduttrice di dire come sono andate effettivamente le cose tra loro e la Clerici non si è tirata indietro ed ha risposto con la massima sincerità. “Non siamo stati fidanzati. Abbiamo avuto una leggera simpatia, ma non è successo niente. Giuro. Niente di niente. Però era molto carino quando era giovane. Anche adesso è un bell’uomo dai. Massimo è un bell’uomo”. Queste le parole della conduttrice, alle quali ha replicato Amedeo dicendo “Manda messaggi a tutte”.

La Clerici parla anche del suo ex Eddy, il padre di sua figlia

A quel punto, la Clerici ha aggiunto “Lo so, si, l’ho sempre saputo. E’ vero”.Parlando degli altri ex della conduttrice, Pio ha chiesto ad Antonella se sia ancora in contatto con Eddy Martens che è anche il padre di sua figlia Maelle.”È il papà della mia bambina. Certo che lo sento ancora, per la mia bambina certo che lo sento”, ha aggiunto la conduttrice.