Melissa Satta e Matteo Berrettini nella bufera, l’attaco alla coppia è durissimo

Matteo Berrettini continua ad essere criticato per la sua storia d’amore con Melissa Satta. Ecco cosa sta accadendo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono sempre più innamorati e da qualche tempo non si nascondono più. Proprio in questi giorni, i due stanno trascorrendo qualche giorno insieme a Miami, dove il tennista è stato impegnato nel Master 1000 americano, un torneo molto importante, che però non è andato bene. Il giovane campione purtroppo è stato sconfitto al primo turno da Mackenzie McDonald. Melissa ha raggiunto il suo fidanzato e insieme stanno trascorrendo qualche giorno di relax.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sempre più felici e innamorati

I due sono stati proprio paparazzati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, proprio mentre si trovavano al mare, come due piccioncini. Le immagini parlano chiaro, i due sono molto vicini ed innamorati e sono stati immortalati mentre si scambiano abbracci, baci infuocati e mentre fanno passeggiate mano per la mano. Insomma, nonostante in molti non credessero a questa storia, i due stanno dimostrando che invece i due sono molto innamorati e che la loro relazione va a gonfie vele. In un primo momento i due hanno cercato di non rendere pubblica la loro relazione, ma adesso è tutto cambiato.

Critiche per il tennista italiano e per la storia d’amore con Melissa

La stessa Melissa nei giorni scorsi ha pubblicato sui suoi social delle immagini insieme a Berrettini. Ad ogni modo, non sono mancate le critiche arrivate per lo più da follower e fan di Berrettini. Sono in tanti a pensare che Melissa sia la causa principale dell’andamento non proprio positivo del tennista italiano che in quest’ultimo periodo non sta ottenendo grandi risultati.

Matteo non ha più risultati soddisfacenti, colpa di Melissa?

Sono lontani i tempi in cui Matteo si trovava al sesto post nel ranking, mentre adesso è letteralmente sprofondato al 21esimo posto nella classifica mondiale. Già nei giorni scorsi Matteo era intervenuto sui social per replicare a queste accuse, sostenendo che non è assolutamente così e che Melissa non ha nessuna responsabilità. La loro storia è iniziata diversi mesi fa e insieme hanno trascorso le vacanze natalizie. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati.