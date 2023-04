Totti e Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti, i vicini di posto una furia: “Si comportano male”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Noemi Bocchi al concerto di Eros Ramazzotti, il loro comportamento non piace ai vicini di posto. Cosa è accaduto?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più innamorati e proprio nelle ultime ore sono stati paparazzati al concerto di Eros Ramazzotti a Roma. Ad ogni modo, il comportamento tenuto dall’ex capitano della Roma e dalla sua nuova compagna non è piaciuto ai loro vicini che hanno lamentato il fatto che i due fossero sempre con il telefono in mano. Ecco cosa è accaduto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi paparazzati al concerto di Eros Ramazzotti

Francesco Totti e Noemi Bocchi nelle scorse ore sono stati paparazzati al concerto di Eros Ramazzotti a Roma. Sui social sono apparse diverse foto dei due, immortalati al concerto di uno dei più grandi cantanti italiani e alcuni loro comportamenti non sono affatto piaciuti. Ebbene, stando alle immagini che sono state diffuse, l‘ex capitano della Roma e la sua compagna sono stati immortalati con il telefono in mano, in diversi momenti della serata. Proprio per questo motivo non sono mancate le polemiche.

Il comportamento dell’ex re dei paparazzi non convince, critiche per Francesco

Noemi è stata la prima a postare sul suo profilo Instagram la foto del tesserino che le ha permesso di poter accedere al backstage del concerto di Eros. La compagna di Totti è a quanto pare una sua grande fan. Totti, invece, è apparso meno interessato della sua ex, tanto da trascorrere gran parte del tempo al telefono.

La segnalazione a Deianira

E’ stato un utente social a fare questa segnalazione a Deianira Marzano, l’esperta di gossip, lamentando il fatto che Totti abbia tenuto il telefonino in mano per tutta la serata, disturbando le persone a lui vicine. «Non dico cantarle tutte, nemmeno divertirti per forza eh, ma almeno tienilo basso», ha detto l’utente. Il comportamento di Francesco non è affatto piaciuto e molti hanno notato la sua indifferenza nei confronti dello spettacolo. I due si trovavano nel palco vip, insieme a loro i figli maggiori di lui, e alcuni amici. Presenti sul palco anche Thomas dei Maneskin e Gigi D’Alessio.