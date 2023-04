Vladimir Luxurya decide di svelare: “C’è stato un momento in cui ha capito che Ilary e Totti erano in crisi”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxurya, dopo la partecipazione alla scorsa edizione de L’isola dei famosi nel ruolo di opinionista, è stata confermata anche quest’anno e lei è ben felice di questo ritorno perché già l’anno scorso disse di aver lavorato benissimo con l’ex moglie di Francesco Totti che in studio era sempre sorridente e serena e infondeva in tutti allegria e leggerezza. Ma oggi ha svelato un particolare che nessuno sapeva e cioè che lei, molto prima che la crisi coniugale tra la Blasi e Totti diventasse di dominio pubblico già aveva intuito, vivendo in quei mesi di trasmissione a stretto contatto di gomito, che la loro storia d’amore era finita. Vediamo cosa ha raccontato.

Vladimir Luxurya: “C’è stato un momento in cui ho capito che la loro storia d’amore era arrivata al capolinea”

Vladimir Luxurya, in occasione del suo prossimo lavoro come opinionista a L’Isola dei famosi per il secondo anno consecutivo, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale ha rivelato quando ha capito che la Blasi e Totti erano ormai lontani come marito e moglie: “Una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era un’altra, ma che erano in crisi seria”.

Poi Vladimir ha parlato anche di se stessa e ha detto: “Uomini famosi sì li ho avuti, ma la scelta di dichiararsi deve essere condivisa. Non volevano. E poi sono storie finite prima che diventassero serie». E, ancora: «Quelli più noti sono stati un attore. Un attore meraviglioso e due della politica». E conclude così: «Se dico il partito mi avvicino troppo. Diciamo… bipartisan».

Vladimir Luxurya per il secondo anno a L’isola dei famosi nel ruolo di opinionista

Vladimir ha detto così del programma: “Ti fa vedere posti bellissimi e ti fa sognare dal tuo divano. Poi c’è la voglia un po’ sadica di vedere come se la cavano con la fame e le difficoltà i personaggi privilegiati che siamo abituati a vedere sempre ben truccati, vestiti e pettinati”.

L’Isola dei Famosi 2023 inizierà lunedì 17 aprile e andrà in onda su Canale 5.