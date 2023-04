Back to school momenti di tensione, Federica Panicucci svela “Cosa abbiamo dovuto fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci conduce Back to school e nei giorni scorsi rilascia un’intervista svelando importanti anticipazioni.

Federica Panicucci è al timone di una trasmissione che è appena iniziata e che va in onda su Italia 1, intitolata Back to school. E’ andata in onda proprio la prima puntata e diversi sono stati i momenti interessanti e divertenti. Ad ogni modo, non sono mancati anche i momenti di tensione che sono stati raccontati proprio dalla diretta interessata. Ma cosa ha riferito la nota conduttrice? Cosa è accaduto in studio?

Federica Panicucci torna in prima serata con Back to school

Federica Panicucci torna in prima serata con Back to school, il programma di Italia 1 che ha avuto un grande successo. Questa edizione del programma è ricca di grandi novità che erano state già preannunciate nei mesi scorsi. La prima edizione del programma è stata condotta da Nicola Savino ed ha avuto un grande successo, adesso è tutto nelle mani di Federica Panicucci, che è una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

La conduttrice svela importanti anticipazioni sul programma

A parlare di questo programma, è stata proprio Federica nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il Giornale, facendo anche delle importanti anticipazioni su questa edizione. Stando alle parole di Federica, nel corso delle puntate che ovviamente sono state già registrate, non sono mancati gli attriti tra i diversi componenti del cast. “Alcuni di loro li abbiamo dovuti sgridare, altri mandare fuori dalla classe e sono stati sequestrati dei pizzini”. Queste le parole della conduttrice, confessate nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale, dando anche importanti anticipazioni sul programma. “Ci saranno tante sorprese, alcuni che ti aspettavi fossero bravi non lo sono stati così tanto e viceversa. Un ripetente addirittura si è rifiutato di fare l’esame finale”. Questo ancora quanto anticipato dalla conduttrice, che ha lasciato di stucco il pubblico.

Il cast, ecco la confessione di Federica su Luca Onestini

In questa edizione del programma, vedremo tanti noti personaggi prendere parte, a cominciare da Luca Onestini, a finire a Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Katia Ricciarelli, Valeria Marini, Michele Cucuzza, Alessandro Cecchi Paone, Aldo Motano e Jo Squillo. Tra i diversi concorrenti, Federica ha ammesso di aver avuto difficoltà a gestirne uno in particolare, ovvero Luca Onestini reduce da una grande esperienza al Grande fratello vip.