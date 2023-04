Gf vip, Soleil, Pierpaolo o Giulia, chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli, i diretti interessati rilasciano dichiarazioni in merito

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil, Pierpaolo o Giulia, ecco chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli al Gf vip. Ecco le loro parole dichiarate nei giorni scorsi.

Sonia Bruganelli il prossimo anno non sarà più l’opinionista del Grande fratello vip, dopo ben due anni. Anche la scorsa edizione avrebbe dovuto essere la prima e l’ultima, ma poi a distanza di poche settimane dall’inizio è arrivata la conferma della sua presenza. Adesso però le cose sembrano essere diverse e la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di non voler più sedere su quella poltrona per il terzo anno consecutivo. Nonostante il Gf vip 7 si sia concluso da pochi giorni, già c’è la corsa al nome della opinionista che sostituirà Sonia. Ma chi è in testa al momento?

Gf vip, Sonia Bruganelli lascia il posto di opinionista

Sonia Bruganelli dopo ben due anni ha deciso di non voler più sedere sulla poltrona rossa del Gf vip. Per la prossima edizione del reality di Alfonso Signorini, Sonia non ci sarà più e già si pensa a chi possa essere la sua o il suo sostituto. E’ già partita la corsa al sostituto e in testa ci sarebbero tre nomi. Chi? Si parla di Soleil Sorge, ma anche di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Chi sarà la sua sostituta?

In realtà, sono personaggi che già da un pò ruotano attorno a questo programma, visto che sono stati tutti ex gieffini. Ma non finisce qui, visto che Giulia quest’anno ha ricoperto il ruolo di esperta dei social, mentre Soleil e Pierpaolo sono stati al timone del Gf vip Party. C’è da sottolineare però il fatto che proprio Giulia ha rifiutato, mesi fa, di sostituire la Bruganelli in occasione delle festività natalizie, quando la moglie di Paolo si è assentata per ben due puntate.

Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ecco le loro dichiarazioni

A fare chiarezza su questo rifiuto è stata proprio lei. “A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastarda con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo su Twitter. Non amo essere st*onza, lo sono quando c’è bisogno”. Nei giorni scorsi a parlare è stato anche Pierpaolo Pretelli, il quale ha rilasciato un’intervista Tag24.it, e nel corso di questa chiacchierata ha parlato di tanti argomenti, tra cui anche la possibilità di vedere Giulia al posto di Sonia il prossimo anni.

Le dichiarazioni di Pretelli e Soleil

“Giulia sta bene anche dove sta con quella poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei“, ha dichiarato il fidanzato della Salemi. L’unica che ha palesato il suo interesse a questo ruolo è stata proprio lei, Soleil.“Ohhh non toccherei questa tematica del futuro da opinionista perché sono scaramantica, ma ringrazio tanto Sonia. Mi piacerebbe moltissimo farla e resto qui in attesa di qualunque opportunità mi venga data”. Queste le parole dell’ex gieffina. Chissà cosa deciderà di fare Alfonso Signorini.