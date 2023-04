L’ex suor Cristina nella bufera per il video della sua canzone, con la sua replica asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex suor Cristina ha deciso di replicare a muso duro a chi la sta ripetutamente attaccando sui social, in questo periodo, per il video della sua ultima canzone che, a detta di molti, sarebbe poco adatto ad una ex suora sia per la sua imminente partecipazione all’Isola dei famosi. Ma lei, dopo l’ennesimo attacco, ha deciso di replicare e ha zittito tutti.

Vediamo come ha messo a tacere gli haters.

L’ex suora Cristina replica agli attacchi che le stanno rivolgendo

Suor Cristina, ormai è risaputo, ha deciso di spogliarsi dell’abito e, da allora, è stata ospite più volte in tv, ha inciso una nuova canzone, “La felicità è una direzione”, il cui video è stato molto criticato e sta per partire per l’Isola dei famosi. Per tutti questi motivi, sul web, i commenti contro di lei sono tantissimi e lei ha deciso di replicare e lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica in occasione della quale ha detto così al giornalista che la stava intervistando: “Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?”.

E poi ancora: “A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa. Ma l’unico giudizio che m’importa è quello del Signore. E a chi parla senza conoscermi, dico: mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo tutti creature imperfette e fragili”.

Cristina, a breve, partirà per l’Honduras ma a questo proposito ha detto: “Adesso penso solo alla nuova canzone, vivo l’attimo e poi si vedrà. Una cosa però l’ho capita: la ricerca della felicità ci appartiene, Dio non ci vuole tristi”.

L’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin

Recentemente è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato le sue sensazioni dopo che ha deciso di non portare più l’abito da suora: “Avevo paura e invece ho ricevuto tanti messaggi di stima”,.

E poi, ancora: “L’intervista della scorsa settimana è stata una liberazione. Come se mi fossi tolta un peso … Accetto il mio passato, alla fine non sto facendo niente di male”. Poi ha svelato: “Era un momento molto delicato. Andavo in Sicilia da mio padre che non stava bene. Sono uscita con i jeans e le catene, in stile “rock”, e le suore mentre mi accompagnavano mi dicevano: ‘Ma davvero esci così?’. In treno mandavo emoji con le farfalle a chiunque, mi sentivo sbocciare ma anche frenata da quello che mi stava accadendo e dalla situazione di mio padre”.

E poi, del piercing al naso ha detto: “L’ho fatto da poco, era una delle tante prime volte … Volevo ma mia mamma mi frenava. Ora invece penso che non faccia la differenza ma nel momento in cui l’ho fatto, qualche mese fa, mi ha aiutata a esprimere la mia determinazione. Un segno di questo momento di cambiamento”.

E poi ha concluso così: “Quest’anno mi sono testata come persona e mi sento soddisfatta e felice del cammino fatto“.