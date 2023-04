La vita in diretta, Milly Carlucci chiede scusa a Nunzia De Girolamo e lei risponde con una frecciatina al veleno, Matano in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Il pubblico di Rai 1 ama molto la conduzione di Matano e gli ascolti sono una testimonianza del grandissimo successo che il giornalista calabrese riscuote ad ogni puntata per il quale non dimentica mai di ringraziare chi lo segue con tantissimo affetto. Ieri, durante la puntata, tra gli ospiti c’era anche Nunzia De Girolamo che conduce la trasmissione “Ciao maschio” che va in onda il sabato sera dopo Il cantante mascherato.

Poiché l’altra ospite era Milly Carlucci che il sabato sera le passa la linea sempre con ritardo, ha approfittato per chiederle scusa. Vediamo cosa le ha detto.

Milly Carlucci porge le sue scuse a Nunzia De Girolamo

Ieri, come al solito, dopo la prima parte de La vita in diretta che si occupa di cronaca, è arrivato il momento del tavolo al attorno al quale erano seduti Monica Leofreddi, Manuel Bortuzzo, Nunzia De Girolamo e Milly Carlucci. La Carlucci, che in questo periodo è al timone de Il cantante mascherato, ha ancora una volta, chiesto scusa a Nunzia De Girolamo che, con la sua trasmissione Ciao maschio inizia dopo che termina Il cantante mascherato perchè non riesce mai a darle la linea in orario ma sfora sempre.

La risposta della De Girolamo è stata una frecciatina velenosa

La De Girolamo, anche se sorridendo, le ha però lanciato una frecciatina velenosa, infatti, ha risposto così: “Prima o poi ci esco da una delle maschera”, lasciando Matano senza parole.

Sabato prossimo sarà la penultima puntata di Ciao Maschio e ospiti saranno l’ex tennista Adriano Panatta, due attori che hanno recitato sa in Gomorra che in Mare Fuori e tanti altri.

La De Girolamo, qualche tempo fa, ha dichiarato così a proposito di Ciao maschio: «Sta andando bene, ma io punto sempre a migliorare e migliorarmi. Diciamo che sono moderatamente soddisfatta. Mi fa piacere che il pubblico stia apprezzando questa nuova stagione. Il sabato è una serata non facile, ancora di più lo è la seconda serata. Più che signora della notte, mi fa piacere che abbia un pubblico femminile ampio».

Terminata la stagione di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo condurrà Estate in diretta.

Se la De Girolamo è felicissima pe questa nuova avventura, a piangere è Roberta Capua che, dopo aver condotto il programma per due stagioni con degli ottimi ascolti, quest’anno è stata sostituita.