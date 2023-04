Documentario Sanremo 2023, Chiara Ferragni assente ma c’è un motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi conduce il documentario Sanremo 2023- Tra palco e realtà. Grande assente Chiara Ferragni, ecco svelato il motivo.

Nella serata di ieri, a Pasquetta su Rai 1 è andato in onda il documentario Sanremo 2023-Tra palco e realtà che è piaciuto tanto ai telespettatori italiani. Il grande protagonista è stato Gianni Morandi che ha raccontato, svelato aneddoti e storie del tutto inedite del backstage di questo concorso canoro, il più celebre d’Italia. Grande assente lei, Chiara Ferragni che invece in questa edizione del Festival, è stata la protagonista indiscussa, essendo stata la madrina della prima e dell’ultima puntata. Ma ecco il motivo di questa assenza.

Pasquetta, su Rai 1 va in onda il documentario Sanremo 2023-Tra palco e realtà

A Pasquetta su Rai 1 è andato in onda il documentario Sanremo 2023-Tra palco e realtà, la cui voce narrante è stata quella di Gianni Morandi. Il conduttore e cantante ha così raccontato diversi aneddoti, storie del tutto inedite del backstage del concorso canoro più importante d’Italia. Ha reso la narrazione fresca, leggera, curiosa e simpatica e proprio questo è piaciuto al pubblico di Rai 1.

L’influencer Chiara Ferragni la grande assente, ma per quale motivo?

Grande assente da questo documentario lei, Chiara Ferragni, la nota influencer che non è apparsa in nessuna immagine. In molti si sono chiesti quale possa essere il motivo, anche se risulta difficile immaginare che possa essere stata una scelta della Rai. Si presume che la co-conduttrice abbia scelto di non apparire, firmando un’esclusiva con Amazon, che non le ha permesso di poter apparire nel documentario della Rai. Il motivo della sua assenza sarebbe proprio questo.

Alla conduzione lui, Gianni Morandi che si conferma un grande intrattenitore

Ad ogni modo, il documentario Sanremo 2023- Tra palco e realtà è stato un esperimento abbastanza riuscito e che è tanto piaciuto ai telespettatori italiani. Sicuramente per la prossima edizione sarà riproposto lo stesso esperimento. Molti telespettatori sui social hanno poi commentato in modo positivo, facendo i complimenti all’organizzazione e soprattutto a Gianni Morandi che si è confermato un grande conduttore e intrattenitore. Di certo queste sue doti le avevamo già conosciute in altre occasioni, ma questa è stata un’ulteriore conferma.