Federico Fashion Style, guerra con la sua ex, “Cosa mi ha fatto di terribile”

Federico Fashion Style, una Pasqua da dimenticare per il parrucchiere dei vip. Non trova la figlia a casa e va dai carabinieri.

Federico Fashion Style torna ad essere uno dei protagonisti indiscussi del gossip italiano. Per il famoso parrucchiere purtroppo è stata una Pasqua davvero molto difficile e ricca di tensione. Federico Lauri, questo il suo vero nome, nella giornata di domenica ha raccontato di aver trascorso la festività da solo, ovviamente per scelta. Il famoso parrucchiere avrebbe voluto trascorrere la santa Pasqua insieme alla figlia, cosa che non è stata resa possibile per via della sua ex compagna Letizia Porcu. Da li, la decisione di fare un gesto estremo di cui tanto si è parlato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è accaduto.

Federico Fashion Style, una Pasqua da dimenticare per il famoso parrucchiere

Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere dei vip ha trascorso la Pasqua in modo piuttosto turbolento. Federico ha raccontato ai suoi follower di aver trascorso la giornata di domenica da solo, ovviamente per scelta. Il suo desiderio era quello di trascorrere la festività insieme alla figlia, ma le cose non sono andate proprio come aveva sperato e desiderato. Una volta giunto sotto casa della sua ex, Letizia Porcu, al citofono Federico non ha avuto nessuna risposta.

Federico non trova la figlia in casa e va dai carabinieri

Così, il parrucchiere piuttosto arrabbiato e deluso, ha deciso di andare dai carabinieri affinché venissero tutelati i suoi diritti di papà. A raccontare questo è stato proprio lui, Federico su Instagram. “Ci sono stato alla Befana, stessa storia, ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua”, ha scritto Federico.”Io sono un padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16. Ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò”. Queste ancora le parole di Federico che ha raccontato come sono andate le cose ed ha anche lanciato un avvertimento alla sua ex moglie.

Lo sfogo di Federico

“Ricorda cara mia, quando leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte”. Nello sfogo di Federico non è mancato il consiglio ai follower. “Attenzione, prima di fare scelte di vita. Vi consiglio di contare fino ad un milione. Fidatevi di chi si sta prendendo una malattia”. Nelle ore successive, poi, il famoso parrucchiere ha condiviso su Instagram delle immagini insieme alla sua bambina, Sophie Maelle nata con l’inseminazione artificiale.