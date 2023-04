Nikita spara a zero contro i vipponi “Cosa non mi hanno perdonato”

0 SHARES Condividi Tweet

Nikita Pelizon a distanza di una settimana torna a parlare della sua esperienza al Grande fratello vip. Ecco le dure parole.

Nikita Pelizon è la vincitrice di questa ultima edizione del Grande fratello vip, che si è conclusa proprio lo scorso lunedì, dopo oltre sei mesi. La giovane donna, ad una settimana esatta dalla fine dei giochi è tornata a parlare sui social, ovviamente del reality e dei suoi ex coinquilini. La vincitrice del reality non si è limitata a rispondere ad alcune domande poste dai suoi follower ed ha anche sparato a zero contro alcuni suoi ex coinquilini. Ma cosa ha riferito?

Nikita Pelizon, la vincitrice del Grande fratello vip torna a parlare della sua esperienza al reality

Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del Grande fratello vip a distanza di una settimana esatta dalla fine dei giochi è tornata a parlare e lo ha fatto rispondendo ad alcune domande poste dai suoi follower. La vincitrice ha lanciato il box domande su Instagram nelle scorse ore e attraverso queste è tornata a parlare del reality e di alcuni suoi ex coinquilini. Nikita ha parlato in modo polemico.“Perché fino all’ultimo sono stati così maleducati che nemmeno ti hanno fatto i complimenti?“, ha chiesto un utente, riferendosi all’atteggiamento di diversi coinquilini che dopo la proclamazione non le hanno nemmeno rivolto la parola.

Le dure parole contro alcuni coinquilini

“Di base sono stata antipatica perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo, non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa, che è intelligente e furba da comprendere anche se qualcuno la vuole fregare. È difficile eh? È difficile quando vuoi vincere e vuoi fare un gruppo diverso… Una persona che anziché parlare male tende a parlare sempre in positivo e vedere i lati positivi. Che provochi e non ceda alla provocazione”. Queste le parole di Nikita Pelizon.

Il racconto di Nikita su Tavassi

La Pelizon ha poi raccontato anche come di tanti, solo Tavassi si è avvicinato a lei dopo la proclamazione, facendole i complimenti. “Non è venuto nessuno a parte Tavassi che mi ha abbracciata e mi ha detto: “Dai, è finito il gioco” o qualcosa di simile. E basta, ragazzi, altre persone non sono pervenute”. Nelle scorse ore però, a dare una versione diversa è stata Giale De Donà. Ma chi avrà ragione?