Ezio Greggio travolto dalle critiche dopo l’appello alla mamma del piccolo Enea, replica con toni durissimi

Ezio Greggio lancia un appello alla mamma del piccolo Enea abbandonato a Milano e viene sommerso di critiche. Ecco la sua replica.

Si sta tanto parlando in queste ore del piccolo Enea, il neonato che è stato abbandonato dalla sua mamma all’Ospedale Mangiagalli di Milano, la mattina di Pasqua. La donna ha compiuto un atto d’amore e di grande comprensione, visto che ha abbandonato il piccolo, dopo averlo messo al mondo in ospedale e dopo essersi assicurata che stesse bene. Questa storia ha davvero commosso tutti quanti ed in molti hanno voluto commentarla. Anche diversi personaggi famosi hanno dato il proprio contributo, uno tra tutti Ezio Greggio che ha addirittura lanciato un appello alla mamma del neonato.

Piccolo Enea abbandonato nella Culla della vita a Milano

In queste ore non si fa altro che parlare del piccolo Enea, il neonato che è stato abbandonato nella mattinata di Pasqua all’ospedale Mangiagalli di Milano. La mamma, ha compiuto un atto d’amore davvero importante, decidendo di regalare al figlio sicuramente un futuro migliore di quello che lei avrebbe potuto dargli. Così lo ha abbandonato nella Culla della vita all’ospedale di Milano, dopo essersi sincerata delle sue condizioni di salute.

Ezio Greggio interviene e lancia un appello alla mamma del neonato

In molti sui social hanno commentato ed hanno voluto dire la propria opinione al riguardo. Ezio Greggio, uno dei più grandi personaggi della televisione italiana, ha addirittura lanciato un appello alla donna, chiedendole di tornare sui suoi passi e promettendole di dargli un aiuto. Il conduttore ha pubblicato sui social un videomessaggio rivolto proprio alla mamma del piccolo Enea. Sotto al post sono arrivati davvero tantissimi messaggi, tanti commenti, ma non tutti sono stati positivi. “Ma state scherzando? A cosa serve la culla della vita se poi non si rispetta la privacy di chi decide per qualsiasi motivo di lasciare il neonato? Che assurdità”, ha scritto un utente.

Tante critiche per il conduttore

“‘Enea ha bisogno della mamma vera e non della mamma che poi se ne occuperà?’ Ma sei serio? Ci sanguinano le orecchie. Ma facci capire i bambini adottati quindi sono costretti ad accontentarsi di un amore di Serie B?”. Questo invece il commento arrivato dalla pagina Papa per scelta, sotto il nome di Carlo e Chris De Florio. “Rispettare la scelta di una donna è difficile vero? L’importante è avere like che ne sapete del dolore delle persone? Tipico discorso di maschio…meglio tornare a fare il comico”. Questo il commento ancora di una donna. Inevitabilmente, dopo i tanti attacchi non è tardata ad arrivare la replica di Greggio.

La dura replica di Ezio Greggio dopo gli attacchi ricevuti sui social

“Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti. Col Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: la mamma di Enea ha lasciato nella ‘culla per la vita’ della Mangiagalli non solo il bimbo ma anche una lettera struggente e piena d’amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei”. Queste le parole di Greggio che si è lasciato andare ad uno sfogo abbastanza importante.

“Quindi l’appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio, ma a una madre che probabilmente con l’aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino”. Visto che sono stati tirati in causa anche i genitori adottivi, Ezio ha voluto fare l’ennesima precisazione.”Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio”. Poi il conduttore ha voluto ribadire l’invito alla donna di tornare sui suoi passi.