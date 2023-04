Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi svela i retroscena sul rapporto con Alvin “Ecco perchè ci è rimasto male”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, a pochi giorni dal debutto con la nuova edizione dell’Isola dei famosi ha rilasciato un’importante intervista svelando alcune anticipazioni.

L’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi sta per ripartire. Proprio la conduttrice, in attesa di tornare in tv con il programma ha rilasciato un’intervista molto interessante, dando delle importanti anticipazioni. Il reality ripartirà il prossimo lunedì 17 aprile e finalmente i naufraghi scelti per questa edizione del reality sbarcheranno alle isole Cayos Cochinos in Honduras. Ma cosa ha svelato la conduttrice di Canale 5?

Isola dei famosi 2023, la conduttrice Ilary Blasi rilascia un’intervista molto interessante

L‘Isola dei famosi 2023 prenderà il via il prossimo 17 aprile ed è questa la data in cui i naufraghi sbarcheranno alle Isole Cayos Cochinos in Honduras. Al timone del programma ci sarà come sempre lei Ilary Blasi. Ad affiancarla Vladimir Luxuria ed al posto di Savino, ci sarà invece Enrico Papi. Come già anticipato, in attesa del ritorno in tv, Ilary ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, parlando anche di quelle che sono le sue aspettative.

Le anticipazioni di Ilary sulla nuova edizione del reality

“Su nessuno, voglio che mi stupiscano. In generale non mi aspetto niente, quello che viene è buono. Come quando vai a un appuntamento per conoscere qualcuno o vai a vedere un film: se non hai grandi attese non rimani deluso”. Non ci sarà nessuna novità importante che vada segnalata. Ancora qualche mistero sul cast, nonostante qualche naufrago sia stato già confermato. Dopo tante indiscrezioni e tante chiacchiere è stato anche confermato Alvin come inviato in Honduras. Si era vociferato che i due avessero litigato, ma poi alla fine i post da loro pubblicati si sono rivelati solo uno scherzo. Ad un certo punto Ilary ha anche pubblicato una storia in cui si vedeva il numero di telefono di Alvin ed a quel punto, l’inviato stava per arrabbiarsi sul serio. “Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!”.

Enrico Papi come opinionista, ecco il commento della Blasi

Ilary ha voluto esprimere anche due parole su Enrico Papi, il nuovo opinionista del programma.“Devo prendere ancora confidenza con Enrico. In Tv mi piace il suo cinismo e il modo in cui rompe gli schemi. Apprezzo come scava nella vita degli altri e in quello che succede”. Questo il commento della conduttrice.