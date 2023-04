Nikita Pelizon vince il GfVip, la frecciatina velenosa ai vipponi sorprende tutti: “Chi ha vinto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nikita Pelizon vince questa ultima edizione del Grande fratello vip e durante i festeggiamenti lascia una frecciatina ai vipponi. “Ha vinto la verità”, ecco cosa ha riferito.

Si è conclusa l’edizione più lunga del noto reality di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip. La finale è andata in onda proprio nella giornata di ieri, lunedì 3 aprile 2023 ed a trionfare è stata proprio lei, Nikita Pelizon. Quest’ultima ha affrontato dei mesi piuttosto duri all’interno della casa, perchè non è riuscita ad andare d’accordo proprio con tutti ed in alcune occasioni è stata anche davvero tanto male. Per questa ragione, dopo la proclamazione, la modella non ha perso occasione nel lanciare una frecciatina ai suoi ex. Ma cosa ha detto Nikita da non passare inosservato?

NIkita Pelizon è la vincitrice del Grande fratello vip

NIkita Pelizon è la vincitrice di questa edizione del Grande fratello vip che si è appena conclusa. Ebbene si, Alfonso Signorini ha condotto la finale del suo reality, andata in onda ieri lunedì 3 aprile 2023 come sempre su Canale 5. Soprattutto per la vincitrice non è stata una semplice avventura, perchè spesso è stata vittima di offese, di bullismo e di prevaricazione.

Oriana Marzoli e Nikita al duello finale, la modella batte la sudamericana

La vincitrice di questa settima edizione del reality di Canale 5 è stata uno dei volti più attaccati di questa edizione, ma alla fine ha trionfato nel “duello” finale, che ha visto da una parte Oriana Marzoli e dall’altra proprio lei, Nikita. Le due spesso sono state protagoniste di diverse discussioni e liti anche piuttosto furibonde. Dopo il proclamazione, la Pelizon ha festeggiato ovviamente con la sua famiglia e con qualche amico, uno tra tutti Antonella Fiordelisi, con la quale ha tanto legato all’interno della casa.

I festeggiamenti di Nikita, le sue parole e la chiara frecciatina agli ex coinquilini

A mostrare in anteprima assoluta questi festeggiamenti è stata la nota esperta di gossip Deianira Marzano, la quale sui social ha condiviso alcune immagini. In queste si vede Nikita che stappa una bottiglia di spumante con tanto di discorso. Ecco le sue parole. “Il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma questa volta ha vinto la verità“. Insomma, delle parole che appaiono come una chiara frecciatina nei confronti dei suoi ex coinquilini.